Vidéo: twitter/FC Lausanne-Sport

«Comme je suis heureux de ne pas être Lausannois quand je vois ça»

Le Lausanne-Sport a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour faire mousser avant le derby contre Servette samedi (20h30). Mais cette création fait du club vaudois la risée du web et la cible de nombreuses moqueries.

Plus de «Sport»

A l'ère des réseaux sociaux, les clubs sportifs rivalisent d'imagination dans leur communication. Mais la dernière création en date du Lausanne-Sport risque de ne pas rester dans les annales. Ou en tout cas pas pour les bonnes raisons.

La publication en question? Une vidéo postée mardi pour faire mousser avant le derby lémanique samedi à la Tuilière contre Servette (20h30). On y voit deux jeunes hommes jouer les musiciens de rue avec guitare et accordéon dans les rues de Genève et à la gare Cornavin. Dans leur répertoire, aucune reprise de Taylor Swift, Dua Lipa, Bob Marley ou les Beatles. Non, des chansons des supporters du... Lausanne-Sport.

Les paroles et les mélodies sont pour le moins rudimentaires. Les deux troubadours commencent avec «Y a pas plus fort que Lausanne-Sport» en boucle et enchaînent avec un «Qui ne saute pas n'est pas Lausannois» sur l'air de Bella ciao. Les voix sont timides, à l'image des symboles du club vaudois (seul un bob avec un petit «LS» est porté par l'accordéoniste). Malgré tout, le duo reçoit quelques applaudissements des très rares spectateurs et même une petite pièce d'une dame d'un certain âge.

La vidéo en question 📺 Vidéo: twitter/FC Lausanne-Sport

Au tout début de la vidéo, le message «Genève, samedi 2 décembre. Sur leur terrain. Avec nos chants» annonce la couleur. Le Lausanne-Sport accompagne cette publication sur les réseaux sociaux de la légende «Merci Genève pour l’accueil. Vous étiez un public extraordinaire».

On peine à savoir si le club de la Tuilière fait dans l'autodérision et prévoit, par exemple, une deuxième vidéo pour un effet Kiss Cool. Mais si l'objectif était uniquement d'impressionner ou de faire de l'humour via le courage de deux téméraires prêts à se sacrifier dans la gueule du loup (ou les griffes de l'aigle, si vous préférez), c'est raté.

Moqueries et fans du LS discrets

En tout cas, les fans servettiens – et même certains Sédunois ou Neuchâtelois – ne ratent pas l'occasion de se moquer de leur rival lausannois tout en faisant part de leur consternation quant à cette vidéo. Florilège de réactions sur le réseau social X:

«Comme je suis heureux de ne pas être Lausannois quand je vois ça»

«Mais c’est d’un ridicule…»

«Gênant en vrai…»

«Je ne m’attendais pas à grand chose mais j’ai quand même réussi à être déçu»

«Lausanne, capitale de la gênance!»

«Pourquoi vous vous ridiculisez? J’ai dû arrêter la vidéo tellement j’étais mal à l’aise sincèrement…»

Les fans du LS se font discrets sur X et ne prennent même pas la défense de leur club et de son service de com'. Au moins, cette vidéo a le mérite de créer le buzz. Sur la plateforme appartenant à Elon Musk, elle avait été vue 209 000 fois et partagée 168 fois mercredi en fin d'après-midi.

Reste à savoir si le Servette FC, dont la communication a fait quelques gros coups par le passé, réagira à cette pique lausannoise.