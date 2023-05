La manière originale du Bayern Munich d'accorder de la visibilité à l'un de ses sponsors principaux. image: telekom

Le Bayern Munich transforme 58 spectateurs en panneaux publicitaires

L'Allianz Arena héberge ces drôles de fans à presque chaque match à domicile en Bundesliga. Qui sont-ils? Quelles sont leurs contraintes? Pouvez-vous devenir l'un d'eux? On répond à toutes ces questions.

On connaissait la publicité sur les maillots, les shorts ou même tatouée sur la peau des athlètes. Mais le Bayern Munich fait encore plus original: ce sont des spectateurs qui s'incarnent en message commercial.

Lors de la plupart des matchs de Bundesliga du Rekordmeister à domicile, 58 personnes tout de blanc vêtues forment dans les tribunes le «T» et les quatre points du logo de Telekom Deutschland, l'un des principaux sponsors du club (également présent sur le maillot). Elles prennent place chaque fois au même endroit: dans la tribune principale face caméras, tout en bas à gauche près du poteau de corner.

Non, rassurez-vous, ce n'est pas une réunion du Ku Klux Klan. image: telekom

Le logo original

Vous vous demandez alors peut-être si vous pourriez, vous aussi, assister gratuitement à un match du Bayern en participant à ce message publicitaire? Hé bien non! Ces places sont dévolues uniquement à des stagiaires de Telekom Deutschland, qui postulent à l'interne pour faire partie des heureux élus. En principe, ils n'ont droit qu'à une participation, histoire de faire un tournus.

Pélerines , bière et saucisse

Et, à part devoir porter des pèlerines et casquettes (ou bonnets, selon la saison) blanches, ils n'ont pas beaucoup d'autres obligations. «Tout est permis, c'est censé être amusant», assurait au média allemand «tz.de» le porte-parole de Telekom Deutschland, René Bresgen. Par tout, il entend: encourager, boire une bière ou manger une saucisse pendant le match. «On table sur le bon sens de nos collaborateurs, et on n'a a eu aucun problème jusqu'à présent», se félicitait-il.

Ces 58 spectateurs doivent toutefois respecter une autre consigne, et elle est logique: rester assis à leur place pendant le match, histoire de ne pas bousiller le logo. Bon, en imagine qu'en cas d'urgence WC, ils peuvent obtenir une dérogation spéciale (ok, les pèlerines sont censées être imperméables, mais quand même...). Le reste du temps, ils peuvent se déplacer librement dans le stade.

Heureusement que le FC Sion et Xamax n'ont pas encore adopté ce modèle de publicité: les spectateurs de Tourbillon et de la Maladière risqueraient des thromboses s'ils peuvent se dérouiller les jambes seulement quand leur équipe marque.