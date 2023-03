Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, s'inquiète de voir le pourcentage de footballeurs anglais baisser en Premier League. Image: keystone

Southgate inquiet: «Peut-être que je devrai prendre des joueurs de D2»

Le sélectionneur de l'Angleterre est soucieux de voir que le pourcentage d'Anglais baisse de plus en plus en Premier League. Et ce n'est pas plus rassurant en voyant les chiffres de la Ligue des champions.

Gareth Southgate a lancé un cri d'alarme cette semaine après l'annonce de sa liste pour les matchs contre l'Italie (23 mars) et l'Ukraine (26 mars), comptant pour les qualifs de l'Euro 2024.

«Peut-être que, bientôt, je devrais choisir des joueurs de Championship (D2 anglaise) ou ailleurs», a lâché le sélectionneur de l'Angleterre. Sa phrase est moins ironique qu'elle en a l'air: elle trahit son dépit et ses craintes de voir de moins en moins d'Anglais jouer en Premier League. Autrement dit, les footballeurs de la si réputée première division anglaise sont de moins en moins nombreux à être éligibles pour porter le maillot des Three Lions.

L'Angleterre est allée en quarts du dernier Mondial au Qatar et a été finaliste de l'Euro en 2021. Image: keystone

Oui, le réservoir s'amenuise. Aujourd'hui, seulement 32% des joueurs de Premier League pourraient être appelés en sélection anglaise. Southgate a sorti la calculette:

«C'est en baisse par rapport aux 35% lorsque j'ai pris la sélection (réd: en 2016) et aux 38% des années précédentes» Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre

Le sélectionneur a aussi relevé que ce pourcentage est même tombé à 28 lors de deux week-ends de championnat récemment.

Le groupe de l'Angleterre pour les qualifs de l'Euro 2024 image: txt

Cette baisse du nombre d'Anglais en première division est due au recrutement massif de joueurs étrangers. Lors du dernier mercato hivernal de Premier League (record au niveau de la somme totale dépensée: environ 920 millions de francs suisses), 80% des recrues étaient étrangères.

De quoi donner encore plus de frissons à Southgate:

«Je pense que nous avons quatre latéraux gauches (réd: anglais) en Premier League pour le moment, alors nous devrons commencer à chercher en Championship ou ailleurs» Gareth Southgate

Le mal du pays et une anomalie

Et même le «ailleurs» semble compliqué: le footballeur anglais ne s'exporte que très peu à l'étranger. Seuls 22 sujets de Sa Majesté ont foulé les pelouses des championnats français, italien, allemand et espagnol réunis, relève la BBC.

Gareth Southgate a rappelé, à juste titre, que la meilleure assurance d'obtenir des footballeurs taillés pour le très haut niveau en équipe nationale est que ceux-ci fassent leurs gammes en Premier League ou en Champions League. Or, en analysant les chiffres de la compétition continentale reine, le sélectionneur anglais constate, encore une fois, qu'il n'a pas le vivier le plus fourni. En termes de total de minutes jouées en Champions League, les Anglais ne sont que sixièmes du classement. Ils sont dominés par les Français, les Allemands, les Espagnols, les Portugais et même les Brésiliens.

Le classement des minutes jouées en Champions League par nation image: bbc

Une anomalie, quand on sait que les clubs anglais étaient 4 sur 32 (plus les deux clubs voisins écossais Celtic Glasgow et Glasgow Rangers). En comparaison, seules deux équipes françaises et trois portugaises y ont participé.

Alors oui, ce ne serait pas si surprenant de voir quelques joueurs de D2 porter prochainement le maillot des Three Lions. A moins que l'Angleterre ne se lance dans une politique de naturalisation très facilitée, comme certains Etats l'ont fait par le passé...