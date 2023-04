Les Servettiens ont perdu chez eux mercredi soir en demi-finale de Coupe de Suisse contre Lugano. Image: KEYSTONE

Pas de finale pour le Servette FC, battu par Lugano

Les hommes d'Alain Geiger se sont inclinés aux tirs au but (2-2; 3-5) à domicile mercredi soir en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Servette a raté une belle opportunité de décrocher un premier ticket pour une finale de Coupe de Suisse depuis leur dernier sacre en 2001. Les Genevois ont perdu à domicile – devant une affluence décevante de 12'544 spectateurs – aux tirs au but (2-2; 3-5) contre le FC Lugano en demi-finale.

Ils avaient pourtant ouvert le score par Dereck Kutesa à la 22e minute. Mais les Tessinois ont renversé la vapeur déjà avant la mi-temps, grâce à un doublé d'Ignacio Aliseda (31e et 40e). Sur ces deux occasions, les Grenat ont laissé beaucoup trop d'espace à leurs adversaires, qui ont à chaque fois pu conclure dans les seize mètres.

Servette s'est ensuite montré trop brouillon quand il s'est retrouvé en bonne position (trois grosses chances entre la 66e et la 69e minute) puis incapable d'accélérer le rythme et de se montrer dangereux dans les vingt dernières minutes. Auparavant, en début de seconde période, Lugano avait eu des opportunités de faire le break et d'enfoncer encore plus les Grenat. On retiendra par exemple l'occasion galvaudée par Renato Steffen à la 47e, dont la reprise en bout de course est allée mourir à côté du but de Jérémy Frick, qui était battu.

Crivelli jaillit de nulle part, Mbabu héros malheureux

Après les vingt dernières minutes mornes, on avait de quoi être convaincu que Servette n'y arriverait pas. Mais les nombreux sceptiques ont eu tort: sur la dernière offensive, au bout des arrêts de jeu, Miroslav Stevanovic a parfaitement servi Enzo Crivelli dans les seize mètres, laissé libre de marquage et dont la frappe puissante est allée se loger dans la lucarne luganaise.

Enzo Crivelli a égalisé à la 96e pour Servette. Image: KEYSTONE

En prolongations, ce sont les hommes d'Alain Geiger qui ont été les plus entreprenants et les plus dangereux. En vain. Ils regretteront longtemps l'énorme occasion de Patrick Flücke à la 103e. Seul devant le but, l'Allemand a vu son tir stoppé par le portier luganais, Sebastian Osigwe, sorti de sa cage et qui a eu un incroyable réflexe pour contrer le ballon à bout portant.

Kevin Mbabu est le seul tireur à avoir échoué. Le latéral servettien, qui s'est élancé en quatrième, a tiré à côté. Le capitaine tessinois, Fabio Daprela, n'a pas raté la balle de match juste derrière.

C'est donc le FC Lugano qui affrontera Young Boys – vainqueur de Bâle mardi soir 4-2 dans l'autre demi-finale – en finale le 4 juin.