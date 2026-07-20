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Le footballeur britannique Kevin Keegan est décédé

FILE - Newcastle United Manager Kevin Keegan poses for photographers and cameramen after talking to the media at St James&#039; Park in Newcastle, England, Jan 18, 2007. (AP Photo/Scott Heppell, File) ...
Keystone

Cette légende du football britannique est décédée

L'ex-international anglais Kevin Keegan est mort d'un cancer à l'âge de 75 ans, a annoncé sa famille. Il a remporté à deux reprises le Ballon d'or, en 1978 et 1979.
20.07.2026, 17:4420.07.2026, 17:44

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons que Kevin Keegan nous a quittés à l'âge de 75 ans», a annoncé lundi sa famille dans un communiqué.

«L'ancien joueur et entraîneur anglais luttait contre un cancer et a vécu ses derniers moments entouré par sa femme et ses filles»

Opéré en janvier, Kevin Keegan avait révélé en juin que son cancer avait atteint le stade 4. L'un des meilleurs attaquants de sa génération, il avait remporté la Coupe d'Europe des clubs champions avec Liverpool en 1977 ainsi que trois Championnats d'Angleterre (1973, 1976 et 1977).

Ancien capitaine des Three Lions

Après avoir rejoint Hambourg de 1977 en 1980, il était revenu dans son pays natal à Southampton puis à Newcastle. Sa carrière de joueur achevée, il était devenu entraîneur. Il s'était occupé notamment des Magpies, qu'il a promus en Premier League en 1993, ou encore de Fulham, avant de prendre brièvement les rênes de la sélection anglaise (1999-2000). Il avait aussi entraîné Manchester City.

Kevin Keegan a joué 63 fois (21 buts) pour les Three Lions entre 1972 et 1982, dont il avait été un temps le capitaine. Il «était un mari, un père et un grand-père très aimant», a tenu à souligner sa famille, remerciant le personnel médical et demandant le respect de leur vie privée dans ce «moment immensément difficile».

(ats/acu)

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