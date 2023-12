Vidéo: twitter

Cette vidéo de vœux est une pépite

L'Atlético Madrid, 3e du championnat espagnol de football, a publié un court métrage sur ses réseaux sociaux pour les Fêtes de fin d'année. Un délice.

A l'image de ses joueurs, vainqueurs 1-0 de Séville ce samedi en Liga, l'équipe de communication de l'Atlético Madrid s'est montrée particulièrement inspirée pour ces Fêtes de fin d'année.

Elle a publié une vidéo touchante ce vendredi pour transmettre ses vœux aux fans des Colchoneros, et plus généralement aux passionnés de football. Elle met en scène un chauffeur de taxi, la cinquantaine, qui recueille un vieillard apparemment complètement perdu en pleine rue, de nuit. Ce dernier ne connaît même plus son adresse. Le taximan la trouve finalement dans le portefeuille du vieil homme et le rassure en lui disant qu'il le ramène chez lui.

La vidéo touchante de l'Atlético Madrid (sous-titres en français) 📺 Vidéo: twitter

Durant le trajet, le chauffeur pose quelques questions banales, histoire de sympathiser. Mais son interlocuteur, visiblement atteint de la maladie d'Alzheimer, ne répond pas. Le taximan demande alors: «Vous avez vu le match de dimanche?» Soudain, les yeux du vieillard s'illuminent et il sourit. Il s'enflamme verbalement et lâche:

«Tu dois voir comment joue... Di Stefano!»

Gros plan sur le chauffeur, qui est bouleversé. Et il a de quoi: Alfredo Di Stéfano, légende du Real Madrid, a mis fin à sa carrière en... 1966. «C'est le meilleur, pas vrai?», enchaîne l'homme sur la banquette arrière, visiblement grand supporter du Real. «Oui, Di Stefano est le meilleur...», lui répond le taximan, touché, qui comprend qu'il peut au moins partager sa passion du foot avec son interlocuteur, même si ce dernier n'a plus toutes ses capacités cognitives. S'en suit une discussion passionnée sur les exploits de l'ancien attaquant-star argentino-espagnol (décédé en 2014).

Alfredo Di Stefano (à gauche) avec le Real Madrid lors d'un match en 1962. Image: keystone

Soudain, le conducteur retire un objet suspendu à son rétroviseur et le range dans son sac. On ne parvient pas à l'identifier. Les deux hommes arrivent ensuite au domicile du vieillard et sont accueillis par sa fille, inquiète. «Papa, mais où as-tu été encore te mettre?», s'émeut-elle avant d'enlacer son père. Après les remerciements, le chauffeur regagne son taxi et remet au rétroviseur l'objet qu'il avait enlevé quelques minutes plus tôt. Il s'agit... d'un fanion de l'Atlético Madrid. Autrement dit, le grand rival du Real Madrid. On comprend alors le beau geste plein de respect et d'humanité du quinca pour son «client».

La vidéo se termine avec un gros plan sur ce fanion et le sous-titre suivant:

«Au-dessus de l'Atleti (le surnom de l'Atlético), il y a les valeurs de l'Atleti»

La phrase laisse place au message final: «Le football que nous voulons, joyeuses fêtes!»

Une masterclass qui rappelle que le foot – malheureusement toujours gangrené par la violence des hooligans – est avant tout une passion qui se partage, y compris avec les fans des équipes rivales.