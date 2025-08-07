ciel clair19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Lausanne bat Astana, Servette battu par Utrecht

Le LS (à gauche) et le SFC étaient engagés en Coupe d'Europe à domicile, ce jeudi soir.
Le LS (à gauche) et le SFC étaient engagés en Coupe d'Europe à domicile, ce jeudi soir.

Soirée contrastée pour les clubs lémaniques en Europe

Lausanne a battu Astana 3-1 en Conference League tandis que Servette s'est incliné 3-1 face à Utrecht en Europa League, ce jeudi soir à domicile.
07.08.2025, 22:2207.08.2025, 22:22
Plus de «Sport»

Le Lausanne-Sport a battu le FK Astana 3-1 lors du match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League. Les buts vaudois ont été inscrits par Roche (24e), Sène (43e) et Ajdini (72e). Il s'agit d'un très bon résultat face à un habitué des rencontres européennes, qu'il faudra toutefois confirmer jeudi prochain (16h) lors du retour.

Si les Vaudois parviennent à éliminer Astana, ils affronteront certainement Besiktas Istanbul, grandissime favori de sa confrontation face au St. Patrick's Athletic. Les Turcs menaient déjà 4-0 à la mi-temps du match aller.

Servette dépassé

Au bout du lac, Servette disputait son premier match de l'après-Thomas Häberli face au FC Utrecht, pour le compte du 3e tour qualificatif de l'Europa League. Le SFC, dirigé par un duo d'intérimaires à la barre (l'entraîneur adjoint Bojan Dimic et celui des attaquants Alexandre Alphonse), menait 1-0 à la mi-temps (but de Guillemenot à la 12e) avant de s'écrouler en seconde période.

Le match retour est prévu jeudi prochain aux Pays-Bas. Si Servette parvient à renverser la situation et à se qualifier, il jouerait les barrages de l'Europa League et serait assuré de disputer, au pire, la phase de ligue de la Conference League. Mais en cas d'élimination, le SFC serait reversé en barrage de la C4, où il affronterait les Grecs du Panathinaikos ou les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport

«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
7 objets improbables lancés des tribunes pendant un match
de Marine Brunner
1
Le triomphe de Ferrand-Prévot est né en Suisse
de Julien Caloz
Une tradition méconnue de Wimbledon défie le temps
de Julien Caloz
Le transfert de cette star est annoncé d'une manière hallucinante
de Yoann Graber
Cette poudre pour booster le cerveau fait fureur
de Deborah Stoffel
Le nouveau patron de Xhaka est un jeune suisse à qui tout réussit
de Niklas Helbling
Ce Français bat un record du monde...qui n'existe pas
de Julien Caloz
Granit Xhaka a emmené son porte-bonheur à Sunderland
de Julien Caloz
L'extrême maigreur de plusieurs coureuses inquiète
de Benoît NOËL
Stades pleins, succès viral: ce championnat amateur est dingue
de Jing Xuan TENG
Scène cocasse en baseball
Thèmes
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III
1 / 16
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

Le président français était l'invité du roi Charles III ce mardi 8 juillet 2025.
source: pool / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Des migrants débarquent sur une plage en plein jour
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ces trois pays ne sont plus accessibles sans visa avec le passeport suisse en 2025
2
La nouvelle méthode de Coop Pronto pour vérifier votre âge pose problème
3
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
Jonas Siegenthaler, défenseur de la Nati et de New Jersey en NHL, organise des camps en Suisse mais aussi en Thaïlande. Il veut transmettre l'amour de son sport.
Une trentaine d’enfants de tous âges forment une haie d’honneur dans la patinoire de Zurich Altstetten. Ils frappent leurs crosses sur la glace et acclament un homme quand celui-ci entre dans l'arène. L'homme en question? Jonas Siegenthaler, international suisse, double vice-champion du monde et l’un des meilleurs défenseurs défensifs de la NHL.
L’article