Le LS (à gauche) et le SFC étaient engagés en Coupe d'Europe à domicile, ce jeudi soir.

Soirée contrastée pour les clubs lémaniques en Europe

Lausanne a battu Astana 3-1 en Conference League tandis que Servette s'est incliné 3-1 face à Utrecht en Europa League, ce jeudi soir à domicile.

Le Lausanne-Sport a battu le FK Astana 3-1 lors du match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League. Les buts vaudois ont été inscrits par Roche (24e), Sène (43e) et Ajdini (72e). Il s'agit d'un très bon résultat face à un habitué des rencontres européennes, qu'il faudra toutefois confirmer jeudi prochain (16h) lors du retour.

Si les Vaudois parviennent à éliminer Astana, ils affronteront certainement Besiktas Istanbul, grandissime favori de sa confrontation face au St. Patrick's Athletic. Les Turcs menaient déjà 4-0 à la mi-temps du match aller.

Servette dépassé

Au bout du lac, Servette disputait son premier match de l'après-Thomas Häberli face au FC Utrecht, pour le compte du 3e tour qualificatif de l'Europa League. Le SFC, dirigé par un duo d'intérimaires à la barre (l'entraîneur adjoint Bojan Dimic et celui des attaquants Alexandre Alphonse), menait 1-0 à la mi-temps (but de Guillemenot à la 12e) avant de s'écrouler en seconde période.

Le match retour est prévu jeudi prochain aux Pays-Bas. Si Servette parvient à renverser la situation et à se qualifier, il jouerait les barrages de l'Europa League et serait assuré de disputer, au pire, la phase de ligue de la Conference League. Mais en cas d'élimination, le SFC serait reversé en barrage de la C4, où il affronterait les Grecs du Panathinaikos ou les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

(jcz)