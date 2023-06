La fédération argentine de football parodie un chef français.

Six mois après, l'Argentine chambre encore la France

La fédération argentine de football fête les six mois de sa victoire en Coupe du monde avec une vidéo qui se moque de la France. Humour grinçant et tacles appuyés.

Les plaisanteries les meilleures sont les plus longues. Six mois jour pour jour après leur victoire au Qatar, les Argentins diffusent une vidéo qui porte un nouveau coup à l'honneur de la France, leur adversaire en finale.

Et quel coup! Une vidéo de près de deux minutes enregistrée... en français, avec sous-titrage en espagnol, où tous les sujets délicats sont abordés. Un texte introductif précise: «En 1936, les Français ont créé la distinction la plus prestigieuse de la cuisine mondiale. Et savez-vous combien d'étoiles ils donnent à ce qui atteint l'excellence ? Trois.» Comme les trois titres mondiaux de l'Argentine...

Une introduction en lettres d'or.

«La troisième étoile n'est pas pour tout le monde, poursuit un cuisinier dans un français impeccable. Il faut un chef qui domine la technique. Tu as besoin d'un assistant en cuisine capable de supporter la pression maximum, un menu avec beaucoup de personnalité, qui par moments te donnerait envie de le manger cru.»

Et ainsi de suite... On y parle de couteaux bien aiguisés (les tacles), d'ingrédients (la recette du succès pour une 3e étoile), de moments savoureux (les buts) et de football champagne.

«Un couteau bien aiguisé», présenté avec un petit air sadique.

«Et tu sais comment on finit par le cuire? Au bain-marie», jubile le chef sur des images du but d'Angel di Maria.

La vidéo intégrale Vidéo: watson

Ce chambrage dure depuis six mois. Durant les célébrations à Buenos Aires, le gardien Lautaro Martínez (celui qui avait mimé une érection avec son trophée de meilleur gardien) s'était promené avec une poupée de Kylian Mbappé dans les bras. (👇)

Pour le premier match (amical) de l'Argentine après la Coupe du monde, le même Lautaro Martínez, ambianceur en chef, avait demandé une minute de silence à la foule en hommage au triste sort du Brésil et de la France. Et ainsi de suite (bis)...

Courage, chers amis français: dans trois ans et six mois, on n'en parlera plus.