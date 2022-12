Les Français Olivier Giroud (à gauche) et Adrien Rabiot fêtent le deuxième but des Bleus, décisif, face à l'Angleterre en quarts de finale du Mondial. Image: keystone

La victoire de la France contre l'Angleterre en 10 chiffres

Les Bleus ont battu les Anglais 2-1 samedi soir en quarts de finale de la Coupe du monde, et affronteront le Maroc mercredi dans le dernier carré. Retour sur cette victoire tricolore à travers dix statistiques.

Quatre ans après leur sacre en Russie, les Français sont donc toujours en lice pour réaliser le doublé. Ils peuvent continuer à rêver grâce à leur succès 2-1 samedi soir contre les Three Lions. Une victoire dont la plateforme de statistiques Opta et L'Equipe ont relevé les principaux chiffres. On vous en a sélectionné dix👇

7

Les Bleus vont disputer la septième demi-finale de leur histoire en Coupe du monde, mercredi face au Maroc. L'Allemagne (12) et le Brésil (8) sont les deux seules équipes qui ont fait mieux.

28

Le nombre de passes décisives d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France, soit un record sur ces 50 dernières années (Thierry Henry et Zinédine Zidane en ont délivré 26). Griezmann a complété son total contre l'Angleterre, en étant le passeur décisif sur les deux buts tricolores (notamment avec un magnifique centre pour la tête de Giroud sur le 2-1).

Comme souvent, Antoine Griezmann a été très bon face à l'Angleterre samedi soir. Image: keystone

53

Harry Kane a inscrit, face aux Bleus, son 53e but pour l'Angleterre. Il a égalé le record de Wayne Rooney. Avec quatre réussites sur penalty en Coupe du monde, Kane est le joueur qui a le plus de succès dans cet exercice depuis qu'Opta analyse les matchs (1966).

1

Et justement, en parlant de penalties: la France est la première équipe à gagner un match du Mondial malgré deux penalties concédés. Si on prend aussi l'Euro, ce n'était plus arrivé depuis 2000. Cette année-là, les Bleus avaient battu l'Espagne 2-1 après avoir offert deux penalties (dont un transformé).

13

Le nombre de victoires de Didier Deschamps en Coupe du monde en tant que sélectionneur. Seuls l'Allemand Helmut Schön (16) et le Brésilien Luiz Felipe Scolari (14) ont fait mieux.

Didier Deschamps a de quoi être satisfait lors de cette Coupe du monde 2022. Image: keystone

5

En incluant le Mondial 2018, la France a marqué 5 buts depuis l'extérieur des 16 mètres. C'est plus que n'importe quelle équipe sur la même période. Et à chaque fois, ces buts ont été marqués en phase à élimination directe. Aurélien Tchouaméni et son ouverture du score contre les Anglais samedi sont venus compléter cette liste.

1

La France est le premier tenant du titre d'une Coupe du monde à se hisser en demi-finales depuis le Brésil en 1998. Les Bleus ont donc totalement brisé la malédiction qui voulait que les tenants du titre ne passent pas la phase de groupes (les vainqueurs de 2006, 2010 et 2014 – l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne – avaient tous échoué à ce stade lors du tournoi suivant).

6

Le nombre d'arrêts que le gardien français Hugo Lloris a réalisé samedi contre l'Angleterre. Un record – Coupe du monde et Euro confondus – pour un gardien des Bleus depuis 2010 et un match contre l'Afrique du Sud (c'était déjà Lloris dans la cage).

143

Toujours concernant Hugo Lloris, il a fêté face aux Anglais sa 143e sélection, ce qui en fait le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Il a dépassé Lilian Thuram (142).

Hugo Lloris, nouveau recordman de sélections en équipe de France. Image: keystone

11

La France s'est imposée lors de ses onze derniers matchs de Coupe du Monde après avoir ouvert le score. Sa dernière défaite après avoir marqué le premier but? La finale de la Coupe du monde 2006 contre l'Italie, perdue aux tirs au but.