Le tifo plein d'autodérision des fans du FC Zurich avant le match contre YB samedi soir. IMAGE: CAPTURE D'éCRAN X

Les fans du FC Zurich ont fait très fort

Les ultras de la Zürcher Südkurve ont réalisé un tifo plein d'autodérision et d'imagination samedi face à Young Boys au Letzigrund. Chapeau!

En mêlant autodérision et imagination, on peut obtenir un résultat sympa. Les fans du FC Zurich l'ont prouvé samedi soir lors du match à domicile de Super League face à Young Boys. Juste avant l'entrée des équipes, la Zürcher Südkurve a déployé un immense tifo sur tout le virage qui a fait sourire les plus de 19 000 spectateurs.

Et pour cause: les ultras du FCZ ont fait référence à leur tifo raté lors du match précédent à Lugano, qui leur avait valu d'être la risée du web. Voulant afficher le message «COME ON ZÜRICH» avec d'énormes lettres, ils avaient inversé le M et le N. Résultat: un «CONE OM» qui ne voulait strictement rien dire.

La bourde des fans zurichois à Lugano image: capture d'écran x

Alors face à YB, les fidèles du FC Zurich ont reproduit à l'identique leur tifo raté d'il y a deux semaines et ont exprès laissé les emplacements du M et du N vides. Les deux lettres sont tenues par un personnage au centre du message, dont l'expression faciale fait comprendre qu'il ne sait pas où les placer.

Le tifo plein d'autodérision des fans du FC Zurich en vidéo 📺 Vidéo: twitter

L'humour et la réalisation graphique de ce tifo sont remarquables. Oui, les fans zurichois ont prouvé qu'ils savent rebondir! Et pour leur plus grand plaisir, leurs joueurs se sont montrés aussi inspirés qu'eux sur le terrain. Ils ont battu YB 3-1 et ont du même coup détrôné les Bernois au classement de Super League avec désormais deux points d'avance (en comptant toutefois un match de plus).