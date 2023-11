Les fans du FC Zurich font une bourde et deviennent la risée du web

Les supporters zurichois ont réalisé un impressionnant tifo ce dimanche lors de leur déplacement à Lugano. Tout était parfait, à un détail près.

Le FC Zurich va particulièrement bien cette saison. Dimanche à Lugano, il a facilement battu l'équipe locale 3-0 et occupe la deuxième place du classement, à seulement un point de Young Boys. Du coup, pas étonnant de voir le secteur visiteur plein au Cornaredo pour ce match dominical.

A l'entrée des équipes, les fans zurichois ont d'ailleurs réalisé un très joli tifo (une chorégraphie, pour les profanes) avec des centaines de pancartes bleues et une immense banderole avec le mot «Zürich» ainsi que le logo du club. Jusque-là, tout est parfait. Mais il y a un hic: les énormes lettres censées compléter la banderole pour former le message en anglais «COME ON ZÜRICH» («Allez Zurich») ont été affichées... dans le mauvais ordre. On pouvait ainsi lire «CONE OM ZÜRICH», ce qui ne veut strictement rien dire. Et n'y voyez pas non plus un quelconque hommage à l'Olympique de Marseille.

Et forcément, cette bourde n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes sur X ont montré leur humour en essayant de lui trouver des explications:

«Pouvez-vous imaginer combien de bières vous pouvez boire dans un train de Zurich à Lugano?»

Effectivement, le déplacement au Tessin n'est jamais le plus court... Ou alors cette hypothèse:

«C'était ambitieux de laisser le dyslexique mettre en place le tifo...»

Possible. En tout cas, pour éviter une récidive, on conseille aux ultras zurichois de rester au züritüütsch pour leurs prochains tifos. Et en plus, ça fera plaisir à tous les grincheux qui s'offusquent des anglicismes. (yog)