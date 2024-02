Vidéo: twitter

Ce coéquipier de Ronaldo marque un superbe but qui humilie Messi et Miami

Aymeric Laporte a inscrit un improbable goal de (très) loin et a contribué à la fessée 6-0 donnée par Al-Nassr à l'Inter Miami, jeudi en match amical.

Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont très nettement tourné à l'avantage du premier. Blessé au mollet, le Portugais a assisté depuis les tribunes au festival de son équipe, Al-Nassr, face à l'Inter Miami de son grand rival argentin. Une claque 6-0!

Le champion du monde 2022 est, lui, entré à la 83e minute, sans pouvoir sauver l'honneur des siens dans ce match amical disputé à Riyad, en Arabie saoudite. Malgré les titularisations de Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez, la formation floridienne a pris l'eau dès le début du match: le score était déjà de 3-0 après 12 minutes.

Le troisième but d'Al-Nassr, justement, est hallucinant. Son défenseur international espagnol Aymeric Laporte se charge de tirer un coup franc dans le camp saoudien, à environ 60 mètres de la cage de Miami. Et il décide de... frapper directement au but. Bingo! Le ballon lobe le gardien de Miami, Drake Callender, et finit au fond des filets.

Même le réalisateur est pris de cours et ne montre que la fin de l'action. Avec les commentaires en arabe très expressifs, ce geste fou se transforme en délice pour les yeux et les oreilles.

Si Al-Nassr occupe, après 19 journées, une solide deuxième place dans le championnat saoudien derrière Al-Hilal, l'Inter Miami et Lionel Messi ont quelques soucis à se faire à trois semaines de la reprise de la MLS. Les Floridiens ont encore trois matchs amicaux pour monter en puissance. (yog)