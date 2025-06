Vidéo: twitter/AS Monaco

Paul Pogba a craqué en signant son contrat avec Monaco

Suspendu pour dopage depuis août 2023, le footballeur français a retrouvé de l'embauche sur le Rocher. Au moment de parapher cette entente, il a été submergé par ses émotions.

D'habitude, la signature d'un contrat avec un club, devant les caméras, n'est qu'une formalité pour les footballeurs. Mais ça n'a pas du tout été le cas de celle de Paul Pogba avec l'AS Monaco, ce samedi, comme le montre la vidéo postée par le club sur ses réseaux sociaux.

Alors qu'il tenait le stylo en main, prêt à parapher le papier posé sous son nez, l'international français (32 ans) a fondu en larmes. Il a mis de longues secondes à se ressaisir, se cachant le visage dans ses mains et essuyant ses larmes. Un homme derrière lui et Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco, à son côté, caressent les épaules du footballeur pour le soutenir. Thiago Scuro rassure aussi sa nouvelle recrue, avec les mots suivants:

«Tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est beau à voir mon ami, d'être là et de vivre ça avec toi. Nous te remercions. C'est un moment spécial pour toi. Ça l'est aussi pour nous.»

On peut facilement comprendre les fortes émotions ressenties par Paul Pogba, car cette signature – jusqu'en juin 2027 – est un moment marquant de sa carrière. De sa vie, même. Elle est la lumière au bout d'un long tunnel, dans lequel le Français est resté coincé ces trois dernières années, la faute à un enchaînement de galères.

Blessures, séquestration et suspension

Il y a d'abord eu une succession de pépins physiques dès son retour à la Juventus Turin (en provenance de Manchester United), en été 2022. Notamment une grave blessure au genou, qui a pourri le début de la nouvelle aventure turinoise de Pogba et l'a contrait à déclarer forfait pour le Mondial au Qatar.

Au même moment, l'«affaire Pogba» a éclaté dans la presse et a fait la Une pendant plusieurs semaines. Le public apprenait que le champion du monde 2018 avait été séquestré et menacé avec des armes à feu, quelques mois plus tôt, par son frère Mathias et des amis d'enfance, dans une tentative de lui extorquer 13 millions d'euros.



C'est officiel, Paul Pogba a signé pour deux saisons à l'AS Monaco. image: instagram

Cerise sur le gâteau, Paul Pogba a subi un contrôle antidopage positif (à une hormone synthétique) en août 2023, après lequel il a été suspendu quatre ans. Le Tricolore n'a plus rejoué en compétition depuis septembre 2023.

En octobre 2024, sa sanction a été réduite à 18 mois, ce qui lui aurait permis de retrouver les terrains dès le mois de mars. Mais le mal était fait: la Juventus et le milieu de terrain central ont rompu leur contrat d'un commun accord en novembre 2024. Depuis ce moment, il n'avait plus de club.

C'est donc l'AS Monaco – où jouent les Suisses Denis Zakaria, Breel Embolo et Philipp Köhn – qui lui donne une chance de se relancer. Une opportunité des plus intéressantes: 3e de la dernière saison de Ligue 1, le club de la Principauté est directement qualifié pour la Ligue des champions. Paul Pogba a encore un autre objectif, et pas des moindres: retrouver sa place en équipe de France (il compte 91 capes pour 11 buts) et disputer la Coupe du monde 2026.

D'ici là, le nouveau numéro 8 de Monaco vivra certainement de nouvelles émotions fortes, sur les terrains cette fois.