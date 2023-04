Les fans de Charleroi ont bel et bien lancé des rats morts sur leurs rivaux

«Des "supporters" de Charleroi ont balancé des rats morts en direction de la T2 (réd: une tribune pour les familles et les personnes à mobilité réduite). On ne parle pas d’un ou deux rats, mais facilement d’une dizaine. On espère que la Pro League va agir, que notre club va porter plainte et que les associations d’animaux vont s’en mêler»

Des fans du Standard de Liège sur les réseaux sociaux