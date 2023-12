Le St. James' Park de Newcastle a une particularité au niveau de sa pelouse. Image: Shutterstock

Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade

Le club du nord de l'Angleterre reçoit l'AC Milan mercredi en Ligue des champions (21h00) dans un ultime match décisif. Le St. James' Park, antre des Magpies, a une particularité qui peut jouer des tours à l'adversaire.

Le «groupe de la mort» cette année en Ligue des champions a tenu toutes ses promesses. Avant la dernière journée mercredi (21h00), les quatre équipes de la poule F peuvent encore prétendre à une place en 8e de finale.

Si le Borussia Dortmund a déjà validé son ticket, le Paris-Saint-Germain, Newcastle et Milan ont encore la possibilité de le rejoindre. Avantage PSG toutefois: les Parisiens sont deuxièmes et ont leur destin entre les mains. S'ils l'emportent sur la pelouse de Dortmund, ils seront qualifiés avec, en plus, une première place (confrontations directes). Avec un nul, les Français passeraient aussi, pour autant que l'autre rencontre entre Newcastle et Milan se solde aussi sur un score de parité.

Le classement du groupe Avec dix points en cinq matchs, Dortmund est déjà certain de disputer les 8es de finale. image: txt

Et justement, à en croire d'anciens et actuels joueurs du club anglais, les Magpies – où évolue le Suisse Fabian Schär –partent avec un petit avantage face aux Milanais. Il n'est ni technique ni tactique, mais est lié à... la pelouse de leur stade. C'est bien simple: St. James' Park est en pente. En d'autres termes, le terrain penche. C'est en tout cas ce qu'affirment l'ancien milieu de Newcastle Yohan Cabaye (2011-2014) et le gardien actuel Nick Pope.

Cabaye expliquait cette particularité à Canal+ avant le duel entre les Magpies et le PSG début octobre:

«La pelouse descend d’un côté. Quand on la regarde à la télévision, de gauche à droite, ça descend. S’il y a une possibilité de changer, de prendre la montée en première période et la descente en deuxième, c’est un petit détail, mais c’est plus difficile de monter la pente en fin de match.»

Le témoignage de Yohan Cabaye sur la pelouse de Newcastle 📺 Vidéo: twitter/Canal+

Pope a aussi remarqué cette pente. «A la télévision, on n'y prête même pas attention, personne ne le mentionne, ne le remarque, mais oui, c’est vrai, elle existe», expliquait le portier de Newcastle en mai dans un épisode du podcast de l'ancien joueur de Premier League Ben Foster. Ce dernier, lui-même ex-gardien (Manchester United et Watford, entre autres), se souvient de ses sorties à St. James's Park:

«D’un bout à l’autre du terrain, je pense qu’il y a un ou deux mètres (d'écart). Je me souviens avoir regardé la colline en pensant que mes dégagements n'iraient nulle part. C'est comme taper une balle au golf en montée (...) vous vous dites: "Ça ne va pas le faire, je vais devoir frapper beaucoup plus fort"» Ben Foster, ancien gardien de Premier League

Si vous voyez la pelouse pencher de gauche à droite, ne vous inquiétez pas: vous n'êtes pas ivre. Image: keystone

Nombreux travaux

RMC Sport précise que «de nombreux travaux ont été réalisés au fil des décennies pour réduire le dénivelé de cinq mètres qui existait à l’époque victorienne» sur ce stade mythique inauguré en 1880 et qui peut désormais accueillir 52 000 spectateurs. Mais les ingénieurs n'ont apparemment pas encore trouvé le moyen de supprimer totalement cet écart de hauteur entre chaque extrémité de la pelouse.

L'AC Milan est donc prévenu: s'il veut augmenter ses chances de victoire – seul moyen de se qualifier, tout en comptant sur une défaite du PSG –, il ferait bien de gagner le tirage au sort et de choisir d'attaquer en descendant en deuxième mi-temps. Autrement dit: occuper la partie droite du terrain (vue TV) lors des 45 premières minutes et la gauche après le thé.

Kieran Trippier (Newcastle) à la lutte avec l'attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho sur la pelouse du St. James' Park. Image: keystone

Toutefois, pas sûr que cette stratégie suffise: à force de devoir courir en montée une partie du match à chaque fois, les joueurs de Newcastle ont peut-être développé une condition physique hors norme... (yog)