La Muttenzerkurve du FC Bâle «en feu». Image: KEYSTONE

«Personne ne se rend à Berne»: les ultras bernent les autorités

Alors qu'ils avaient annoncé se réunir samedi à Berne, les groupes de supporters de différents clubs de Super League et Challenge League ont annulé leur déplacement. Ils considèrent cette action suffisante pour manifester leur mécontentement contre les récentes sanctions collectives appliquées, et en profitent pour berner les autorités.

Soraya Sägesser / ch media

Plus de «Sport»

Nous ne savions pas réellement ce qui allait se produire ce samedi à Berne. Après les sanctions collectives des dernières semaines, prononcées suite à de nombreux débordements, à l'intérieur comme à l'extérieur des stades de football helvétiques, les ultras de divers clubs souhaitaient se rendre simultanément à Berne, afin d'afficher leur désaccord.

«Depuis le début de la saison en cours, les autorités suisses ont enclenché une spirale d'escalade en misant sur la tolérance zéro et la punition collective à l'égard des supporters de football. Nous, les supporters suisses, déclarons ensemble la guerre à ce phénomène! Les punitions collectives entraînent des réponses collectives.» Le communiqué commun des ultras

Finalement, aucun rassemblement n'a eu lieu, les groupes de supporters n'ayant jamais eu l'intention de se retrouver dans la capitale. En d'autres termes, ils bluffaient, comme nous pouvons le lire ce samedi sur les communiqués de la Muttenzerkurve du FC Bâle, des United Supporters de Lucerne ou encore de la Südkurve zurichoise.

«Cela n'a jamais été notre plan de nous rendre à Berne.» Le communiqué commun des ultras

Les groupes de supporters précisent que «l'appel commun des ultras et les réactions qui ont suivi montrent que la spirale lancée par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) mène à une impasse». Après l'annonce initiale mardi, le flou régnait, et les associations de supporters estiment être parvenues à tromper les autorités.

«Que des milliers de personnes se rendent à Berne samedi ou que personne n'y aille, le simple fait de l'annoncer entraîne déjà un énorme effort de la part des autorités en charge de la sécurité.» Le communiqué commun des ultras

En effet, les nombreuses réactions qui ont suivi l'appel des ultras montrent qu'il suffit actuellement de peu pour provoquer une grande agitation.