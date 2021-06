Sport

Football

Euro 2020: Tous les résultats et classements en un clin d'œil



Tous les résultats et classements de l'Euro 2020 en un clin d'œil

Petar Marjanović, Leo Helfenberger

Ça y est, le championnat d'Europe de football débute ce vendredi 11 juin 2021! Au total, 24 équipes nationales se disputeront le titre lors de 51 matchs. watson vous propose ici un aperçu complet des résultats et des classements actualisés pendant tout l'Euro 2020.

Les résultats du jour

Vous trouverez ici tous les résultats des matchs du jour. Pour retrouver le score d'une partie jouée précédemment, vous pouvez simplement faire défiler la page vers le haut. Cette liste est constamment mise à jour, histoire de vous tenir au courant 😉.

Tous les classements de l'Euro 2020

Quelles équipes se qualifieront pour les huitièmes de finale? Seuls les deux premiers de chaque groupe auront une place garantie. Les quatre meilleurs 3e de groupe (sur un total de six poules) valideront aussi leur billet pour la phase à élimination directe. On connaîtra tous ces qualifiés au plus tard le 23 juin, date à laquelle se joueront les derniers matchs de la phase de groupes. Les huitièmes de finale de cet Euro 2020 débuteront le 26 juin.

Les meilleurs buteurs de chaque Euro

Les talentueux prétendants sont nombreux! Quel footballeur remportera le fameux Soulier d'Or dans cette édition 2021? Si deux joueurs marquent le même nombre de buts, ce sont d'abord les passes décisives et ensuite les minutes jouées qui les départagent. Voici les meilleurs buteurs des dix dernières éditions:

2016: Antoine Griezmann (FRA), 6 buts

Antoine Griezmann (FRA), 6 buts 2012: Fernando Torres (ESP), 3 buts

Fernando Torres (ESP), 3 buts 2008: David Villa (ESP), 4 buts

David Villa (ESP), 4 buts 2004: Milan Baroš (CZE), 6 buts

Milan Baroš (CZE), 6 buts 2000: Savo Milošević (YUG) et Patrick Kluivert (NED), 5 buts

Savo Milošević (YUG) et Patrick Kluivert (NED), 5 buts 1996: Alan Shearer (ENG), 5 buts

Alan Shearer (ENG), 5 buts 1992: Dennis Bergkamp (NED), Tomas Brolin (SWE), Henrik Larsen (DEN) et Karl-Heinz Riedle (GER), 3 buts

Dennis Bergkamp (NED), Tomas Brolin (SWE), Henrik Larsen (DEN) et Karl-Heinz Riedle (GER), 3 buts 1988: Marco van Basten (NED), 5 buts

Marco van Basten (NED), 5 buts 1984: Michel Platini (FRA), 9 buts

Michel Platini (FRA), 9 buts 1980: Klaus Allofs (GER), 3 buts

Pronostics et cotes des paris

Cette question va trotter dans nos têtes du 11 juin au 11 juillet: qui succédera au Portugal et deviendra le nouveau champion d'Europe? C'est jamais facile de faire un pronostic, parce que la «glorieuse incertitude» du sport existera toujours! Mais les cotes des paris peuvent aider à nous faire une idée des favoris. Les cotes des équipes participant à cet Euro 2020 sont les suivantes (Sporttipp, 9 juin 2021):

France (5,37) Angleterre (6,11) Belgique (6,99) Allemagne (8,53) Italie (8,79) Espagne (8,82) Portugal (9,09) Pays-Bas (14,69) Danemark (26,07) Croatie (34,93) Turquie (52,2) Suisse (66,2) Ukraine (75,3) Pologne (77,7) Russie (84,1) Suède (93) Autriche (100) République tchèque (100) Finlande (100) Hongrie (100) Macédoine du Nord (100) Ecosse (100) Slovaquie (100) Pays de Galles (100)

Si on se fie aux cotes, les favoris sont donc les champions du monde français. Ils sont suivis par l'Angleterre et la Belgique.