Ils chambrent Harry Kane avec un chant à la gloire de Granit Xhaka

Taquins, les supporters d'Arsenal avaient un message à adresser au buteur du Bayern Munich lorsqu'ils ont entonné mardi une chanson au sujet du capitaine de la Nati.

Plus de «Sport»

Arsenal et le Bayern Munich se sont séparés sur un match nul deux partout, mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une fois la rencontre terminée, les décisions de l'arbitre Glenn Nyberg ont toutes été commentées, chaque équipe s'estimant lésée.

C'est ainsi que le petit chambrage des fans d'Arsenal est passé quelque peu inaperçu. Restés à l'Emirates après le coup de sifflet final, ils ont entonné un chant impliquant Granit Xhaka, pour se moquer du sort du pauvre Harry Kane.

L'attaquant n'a jamais remporté le moindre trophée. Et puisqu'il a longtemps joué à Tottenham, le club rival des Gunners, personne à Arsenal ne souhaite le voir réussir avec sa nouvelle équipe du Bayern Munich. On se réjouit donc de l'élimination des Bavarois en Coupe d'Allemagne et du titre que s'apprête à remporter le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Leverkusen, un club où joue le Suisse Granit Xhaka, qui portait auparavant le maillot des Gunners.

Xhaka n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des supporters d'Arsenal en raison de son comportement. Mais ses performances sur le terrain ont effacé ce qui a pu être dit ou fait, si bien que son départ l'été dernier a été regretté par tous les fans du club londonien. Ils sont aujourd'hui ravis de le voir performer avec Leverkusen, d'autant qu'il prive Kane d'un trophée, alors que le Bayern est habitué à tout rafler sur la scène nationale.

C'est ainsi que les supporters d'Arsenal ont scandé le nom du capitaine de la Nati lorsque Kane s'est présenté en bord de terrain pour une interview d'après-match, et qu'ils ont chanté «Granit Xhaka he's top of your league» à l'intention du joueur. Ce qui signifie en français:

«Granit Xhaka est en tête de ton championnat»

Tendez l'oreille ⬇️ Vidéo: twitter

Pas sûr toutefois qu'Harry Kane y ait prêté une grande attention. Buteur sur pénalty mardi, il est reparti de Londres avec un match nul prometteur, qui offre au Bayern Munich un petit avantage avant la confrontation retour en Allemagne. Il peut encore remporter la Ligue des champions cette année, et s'il y parvient, il pourra à son tour chambrer les supporters d'Arsenal.

(roc)