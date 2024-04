Cette astuce ingénieuse explique aussi le succès de Leverkusen

Le Bayer Leverkusen file vers un premier titre historique en Bundesliga. Plusieurs éléments justifient le succès des Rhénans, qui ne laissent absolument rien au hasard cette saison. La preuve avec une initiative tout en subtilité, étroitement liée au style de jeu de l'équipe.

Tout roule pour le Bayer Leverkusen. Seule équipe invaincue en Europe cette saison, elle dispose de 13 points d'avance sur le Bayern à sept journées du terme du championnat. Encore en lice en Ligue Europa, Leverkusen nourrit également de belles ambitions en Coupe d'Allemagne, avant la demi-finale à venir face à Düsseldorf (ce mercredi, 20h45).

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, on parvient à gagner, et ce, même lorsque l'équipe est malmenée. La preuve avec ce succès 2-1 samedi contre Hoffenheim, alors que Granit Xhaka et ses coéquipiers perdaient encore à la 88e minute.

Nombreux sont ceux qui tentent de percer le secret du Bayer Leverkusen cette année. L'entraîneur Xabi Alonso est évidemment lié aux bons résultats de son équipe. Celui qui s'installera à nouveau sur le banc leverkusenois la saison prochaine est aux manettes depuis octobre 2022. A l'époque, il avait succédé au Suisse Gerardo Seoane, empêtré à l'avant dernière place du classement.

Xabi Alonso, ici au centre parmi ses joueurs, fait l'unanimité à Leverkusen. Image: keystone

La patte de l'Espagnol est désormais largement perceptible. Inspirant pour ses joueurs, Xabi Alonso prône un jeu basé sur la qualité de passe, afin de «s'assurer le contrôle de la partie». Et à la différence de la Roja, il mise pleinement sur l'intensité et le changement de rythme.

«On a besoin d'un changement de tempo pour passer derrière le milieu de terrain adverse» Xabi Alonso à l'AFP

Le succès du Bayer Leverkusen s'explique aussi par l'excellent mercato réalisé cet été. La vente de Moussa Diaby à prix d'or a permis au club rhénan de faire ses emplettes. Granit Xhaka, Victor Boniface et Alejandro Grimaldo ont ainsi gonflé les rangs de l'effectif. Mieux, ils ont rapidement pris leurs marques en Allemagne.

Aujourd'hui, Leverkusen s'appuie sur un savant mélange entre de jeunes joueurs mis en confiance par l'entraîneur (Amine Adli, Odilon Kossounou et Adam Hlozek pour ne citer qu'eux) et des éléments bien plus expérimentés, à l'instar de Granit Xhaka et Jonas Hofmann. Les buteurs Victor Boniface et Patrick Schik sont redoutables. Le milieu Florian Wirtz, grand espoir de la Mannschaft, délivre les ballons décisifs. Quant aux latéraux, les deux pistons Fripongue et Grimaldo, ils sont intenables sur les ailes.

A eux deux, ils collectionnent déjà 22 buts et 24 passes décisives cette saison, c'est dire leur apport sur le plan offensif.

Et afin qu'ils puissent toujours bénéficier d'un temps d'avance dans leur couloir - et de manière à coller à l'identité de jeu basée sur l'intensité, Xabi Alonso a mis en place un rituel subtil à chaque match du Bayer Leverkusen à domicile. Le coach ibérique demande à ce qu'une trentaine de ballons - espacés de plusieurs mètres - soient en permanence positionnés à proximité des lignes. Ceci pour permettre à ses hommes de jouer les touches rapidement, sans avoir à compter sur les ramasseurs de balles, parfois trop éloignés. L'idée consiste à surprendre l'adversaire. Ne jamais lui laisser le moindre répit.

La disposition des ballons à la BayArena de Leverkusen ⬇️ Vidéo: extern / rest

Cette astuce qu'aucune autre équipe n'utilise en Europe peut sembler insignifiante. C'est en tout cas la preuve que le Bayer Leverkusen ne laisse rien au hasard cette saison et se comporte comme un grand. Ou plutôt, comme un futur champion d'Allemagne.