On ignore à quel moment précis la vidéo a été filmée, car ces derniers jours, la célèbre franchise des Yankees de New York a disputé trois matchs à domicile face aux Phillies de Philadelphie. Battue lors des deux premières rencontres, elle s’est finalement imposée 4-3 dimanche lors de la troisième, concluant ce triptyque sur une note positive.

Sur les réseaux sociaux, la séquence a inévitablement déclenché une avalanche de réactions, oscillant entre indignation et amusement.

Dans une vidéo ayant cumulé des millions de vues en quelques heures, on aperçoit un couple – l’homme arborant un maillot et une casquette des Phillies de Philadelphie – semblant s’adonner à des plaisirs intimes dans les gradins du Yankee Stadium.

En tout cas, qu’ils se soient ennuyés ou non devant la partie, c’est bien le spectacle offert en tribunes qui, par moments, a davantage attiré l’attention que celui proposé sur le terrain.

Est-ce donc parce que le match commençait à traîner en longueur que deux spectateurs ont décidé de s’occuper autrement? Possible.

Ceux qui ont déjà assisté à un match de baseball aux Etats-Unis le savent: la partie peut parfois s'éterniser! D'ailleurs, on estime à environ trois heures la durée moyenne d'une rencontre de MLB.

