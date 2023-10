L'ancien mythique gardien de Chelsea Petr Cech (à gauche) est aussi à l'aise avec une crosse et une mitaine. image: keystone/x

Cette ex-star du foot a été nommée homme du match en hockey sur glace

Retraité des pelouses depuis 2019, l'ancien gardien Petr Cech réalise désormais des prouesses dans les patinoires d'Angleterre. Il a signé un véritable exploit dimanche dernier.

Petr Cech a construit sa légende sur les pelouses d'Angleterre grâce à ses performances, bien sûr, mais aussi le casque qu'il portait à chaque match. Le Tchèque (41 ans) a troqué ce dernier contre un masque de gardien de hockey sur glace, avec lequel il a apparemment autant de réussite (et de talent).

L'ancien portier de Chelsea et Arsenal, notamment, a été aligné dans la cage des Oxford City Stars dimanche, en deuxième division anglaise. Et son bilan est impressionnant: 62 tirs arrêtés sur 64, avec une victoire 3-2 à la clé face à Streitham. Petr Cech a été élu homme du match et son équipe, dernière de la division Sud, a fêté son premier succès de la saison (après cinq journées).

Petr Cech fêté par ses coéquipiers 📺 Vidéo: twitter

Le vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2012 a mis fin à sa carrière de footballeur en 2019, après quoi il a directement enfilé ses patins. Resté en Angleterre, le Tchèque a d'abord défendu les couleurs de Guildford Phoenix puis celles des Chieftains de Chelmsford avant de rejoindre Oxford cet été. En parallèle du hockey, il a aussi occupé le poste de conseiller technique à Chelsea jusqu'en juin 2022.

Si jamais le HC Ajoie – dernier de National League et dont les deux portiers sont ceux qui ont encaissé le plus de buts dans le championnat – cherche du renfort, il sait où regarder. (yog)