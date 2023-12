Le milieu de terrain portugais, Tozé, n'a pas tremblé face au gardien, alors même que son pénalty a dû être retiré. Sa frappe sur la gauche de Jacob Rinne a offert le but du break à Al Hazm.

Jeudi, Al Hazm, bon dernier de la ligue, s'est imposé 2-0 à domicile contre Al-Fateh, grâce notamment à un but sur pénalty - sifflé pour une main étonnante. En voulant faire un «check» à son gardien pour l'encourager, le défenseur Fahad Al Harbi a involontairement touché le ballon de la main, au point que le portier a failli en perdre le contrôle. L'arbitre ne pouvait pas faire autrement que de désigner le point de pénalty.

La 16e journée du championnat saoudien n'est pas encore terminée, néanmoins, elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Parce que Cristiano Ronaldo a inscrit un nouveau but, vendredi avec Al-Nassr? Pas vraiment.

Ces cyclistes suisses jouent avec leur vie

Le mois dernier, la Journée nationale de la lumière a mis en exergue le comportement de certains usagers de la route. Les cyclistes, pourtant fragiles, sont encore trop nombreux à ne pas utiliser d'éclairage la nuit.

Alors que le port du casque à vélo est de plus en plus ancré dans les moeurs (même s'il est encore courant d'apercevoir sur les routes d'éternels récalcitrants), un autre fléau inquiète en Suisse depuis l'arrivée de l'automne, et les jours qui raccourcissent: la non-utilisation des dispositifs d'éclairage chez les cyclistes.