Patrouille des Glaciers: une excellente nouvelle pour les coureurs

Excellente nouvelle pour les fans de la Patrouille des Glaciers

La Patrouille des Glaciers est assurée jusqu'en 2034, avec la prolongation de six ans de la convention entre l'Armée suisse et la Fondation.

C'est officiel, l'avenir de la Patrouille des Glaciers est garanti au moins jusqu'en 2034. La convention de collaboration existante entre l'Armée suisse et la Fondation PdG a été prolongée de six ans, ont annoncé jeudi les deux partenaires devant la presse à Martigny.

Intensifiée depuis 2023, la collaboration va donc se poursuivre selon le cahier des charges actuel. Concrètement, l'armée suisse reste responsable de l'organisation, de la logistique et de la sécurité des participants et le long du parcours.

Les origines de cette mythique course

A l'origine, l'idée de la Patrouille des Glaciers prit forme dans l'esprit des capitaines de brigade Roger Bonvin et Rodolphe Tissières, juste avant la Seconde Guerre mondiale, raconte le site de la Patrouille. Le concept était simple: relier les villes de Zermatt et Verbier via un tracé légendaire, déjà nommé à l'époque «Haute Route». Le tout devait s'effectuer d'une seule traite, en quatre jours de marche.

Il fallut néanmoins attendre l'année 1943 pour que la compétition prenne cours pour la première fois. La Patrouille des Glaciers était alors née. En 1949, un accident mortel survint, et une patrouille trouva la mort en chutant dans une crevasse. A la suite de cet événement tragique, le Département fédéral militaire de l'époque interdit l'épreuve après que les images de l'incident aient bouleversé les populations. Cette interdiction fut maintenue pendant plus de 30 ans.

Le commandant sortant de la PdG, le brigadier Christian Sieber (à gauche), et Philippe Rebord, président de la Fondation de la PdG, ont signé une nouvelle convention pour l'organisation de la course. Keystone

En 2021, la Fondation est créée

La Fondation de la Patrouille des Glaciers, créée en 2021, prend en charge la coordination et l'animation dans les lieux de départ et d'arrivée, ainsi que la gestion du matériel et la conservation des archives. Elle renforce également en collaboration avec l'Armée suisse la coordination et le marketing de la course.

«Désormais, nous bénéficions d'une sécurité de planification sur dix ans, sauf événement géopolitique majeur. Je suis fier que l'on y soit arrivé en compagnie de nos principaux partenaires» Brigadier Christian Sieber, commandant sortant de la PdG

Le nom de son successeur devrait être annoncé ce mois-ci encore.

Une visibilité unique et des nouveautés en vue

«Bénéficier d'une garantie sur 10 ans dans le sport de haut niveau en Suisse, aucune manifestation ne peut s'en prévaloir», s'est pour sa part réjoui le président de la Fondation PdG, Philippe Rebord. Et d'ajouter:

«C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir une telle visibilité pour les sportifs et les sponsors»

«Ce partenariat entre l'armée et la Fondation porte ses fruits», a poursuivi Philippe Rebord.

«Ensemble, nous veillons non seulement à pérenniser la PdG, mais aussi à la développer pour l'avenir».

Petite nouveauté: les archives de l'Etat du Valais s'occuperont désormais de centraliser tous les documents historiques de la course, dont la prochaine édition est programmée du 13 au 19 avril 2026.

La course légendaire en quelques chiffres

Comme de coutume, les équipes pourront s’aligner sur deux parcours. Soit sur 57,5 km pour 4 386 mètres de dénivelé entre Zermatt et Verbier, soit sur la petite patrouille entre Arolla et Verbier, soit 29,6 km pour 2 200 mètres de dénivelé. La course passe également par les somptueuses montagnes de la Tête Blanche et de la Rosablanche. Un nouveau système de traçage demandant moins de logistique marquera aussi cette édition 2026. (bfs/ats)