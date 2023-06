Mory Diaw lors de la victoire du Sénégal mardi face au Brésil (4-2), sa première sélection avec les Lions de la Teranga. image: instagram

Mory Diaw, de la 4e division suisse à une victoire contre le Brésil

L'ancien gardien du Lausanne-Sport, passé par la première ligue il y a seulement quatre ans, a fêté sa première sélection avec le Sénégal, mardi contre le Brésil (4-2). Brisé par un bad buzz sur internet en 2015, il revient de très loin.

Plus de «Sport»

Mory Diaw, qui fêtera ses 30 ans ce jeudi, a reçu un superbe cadeau en avance mardi. L'ancien gardien du Lausanne-Sport a honoré sa première sélection avec le Sénégal, et pas de n'importe quelle manière: une victoire 4-2 face au Brésil, en match amical.

Au stade José Alvalade de Lisbonne, le natif de Poissy, en France, s'est montré à la hauteur: il a réalisé quelques arrêts décisifs, dont une jolie claquette sur un coup franc surpuissant de Danilo dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Pourtant, la soirée n'avait pas très bien commencé pour l'ex-Lausannois: il encaissait le 0-1 après onze minutes seulement, en étant en partie fautif. Lobé, le portier sénégalais était trop avancé au moment où Lucas Paqueta plaçait sa tête, sur un centre de Vinicius Junior.

Mory Diaw a joué trois saisons au Lausanne-Sport, entre 2019 et 2022. Image: KEYSTONE

Heureusement pour Mory Diaw, cette erreur n'a pas prêté à conséquence. L'actuel gardien de Clermont a pu savourer sa première cape, tant il revient de loin. De la première ligue suisse (4e division), plus précisément.

Bad buzz , résurrection et doigt d'honneur

En février 2019, le Sénégalais débarque chez le modeste United Zurich pour relancer sa carrière, alors qu'il n'a plus mis de gants depuis plus d'un an, n'ayant trouvé aucun club. Dans un monde normal, rien n'aurait amené sur les bords de la Limmat un jeune gardien formé au Paris Saint-Germain. Pas même le fameux émincé de veau à la zurichoise ni la non moins célèbre Bahnhofstrasse. Mais voilà, le monde ne tourne pas toujours rond, et il s'est même effondré pour Mory Diaw un soir de mai 2015.

Alors que le jeune homme de 21 ans poursuit sa progression au PSG, où il a déjà rejoint l'équipe professionnelle, des anciens messages écrits sur Twitter, datant de 2012, sont déterrés. Ils sont d'une vulgarité effarante et propulsent le jeune Parisien dans les premières places des recherches sur ce réseau social. Le PSG, embarrassé par ce bad buzz, ne renouvelle pas le contrat de Mory Diaw le mois suivant.

Les meilleurs moments de Brésil-Sénégal 📺 Vidéo: YouTube/Fut Elite

S'en suivent trois ans et demi de galère, lors desquels le Sénégalais enchaîne deux expériences peu abouties à Mafra, en deuxième division portugaise (17 matchs), et au Lokomotiv Plovdiv (6 matchs), pensionnaire de l'élite bulgare. Il quitte le pays de Trifon Ivanov et Dimitar Berbatov fin 2017 et ne rejouera pas jusqu'à son arrivée à United Zurich.

Outre-Sarine, il dispute 11 rencontres mais n'arrive pas à éviter la relégation en deuxième ligue interrégionale. Mais cette courte expérience de six mois s'avère malgré tout très profitable sur le plan personnel: Mory Diaw a tapé dans l'œil des recruteurs du Lausanne-Sport, où il signe en été 2019. Il doit se contenter d'un rôle de remplaçant lors de sa première saison en Challenge League, mais pique la place de titulaire à Thomas Castella dès l'exercice suivant en Super League. Au total, le Sénégalais joue 61 matchs dans l'élite pour le LS.

Son passage dans le club vaudois sera marqué par des messages racistes qu'il reçoit sur les réseaux sociaux de la part de «fans» de Saint-Gall et Bâle ainsi qu'un incident avec les ultras de Servette. Après une victoire face aux Grenat à la Tuilière en avril 2022, il adresse un doigt d'honneur au secteur visiteur, ce qui lui vaudra deux matchs de suspension.

Mory Diaw n'est de loin pas le seul à avoir déplié son majeur👇 Balotelli: le foot suisse a l'habitude de faire des doigts d'honneur de Yoann Graber

Il écœure Embolo

Après la relégation des Lausannois deux mois plus tard, le dernier rempart signe à Clermont, en Ligue 1. C'est en Auvergne qu'il a véritablement explosé et s'est révélé au grand public grâce à une excellente saison écoulée. Bilan personnel? 37 matchs en tant que titulaire sur les 38 au total, seulement 47 buts encaissés, 10 blanchissages et 4 penalties arrêtés (dont un du Suisse de l'AS Monaco, Breel Embolo).

De quoi largement contribuer à la belle 8e place des Clermontois, qui ont facilement assuré leur maintien, et lui ouvrir les portes de la sélection sénégalaise.

Cette saison, Mory Diaw a disputé 37 matchs de Ligue 1 avec Clermont, notamment contre son ancien club, le PSG. Image: keystone

Mardi soir, Twitter s'est de nouveau emballé pour Mory Diaw. Mais cette fois, c'était pour une belle raison.