Le président de la FIFA Gianni Infantino en 2022. Keystone

L'UEFA veut porter plainte contre Infantino

En raison de son projet avorté d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés, l'UEFA veut porter plainte pour «gestion déloyale» contre le patron de la FIFA. L'infraction est passible de 5 ans de prison.

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L'UEFA prépare une plainte contre le patron de la FIFA Gianni Infantino pour «gestion déloyale». Ceci en raison de son projet avorté d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

Mené en secret avant d'être révélé puis abandonné au coeur de l'été, ce projet «a infligé un préjudice direct et concret à la réputation de la FIFA», argumente l'instance européenne dans une requête préliminaire auprès de la justice de Floride.

Cinq ans d'emprisonnement

Dans ce texte de 60 pages, l'UEFA précise qu'il s'agit d'une démarche destinée à nourrir «une procédure étrangère», lancée ultérieurement devant la justice suisse, une fois que les filiales créées par la FIFA aux Etats-Unis pour le Mondial 2026 auront communiqué les détails du projet.

«Sans horizon temporel», selon une source proche, l'UEFA entend attaquer Gianni Infantino pour «gestion déloyale», une infraction passible de cinq ans d'emprisonnement, qui suppose de démontrer qu'il a intentionnellement lésé les intérêts de la FIFA.

L'instance européenne s'appuie pour cela sur le projet du dirigeant haut-valaisan de loger les recettes de la Coupe du monde dans une société ouverte aux investisseurs privés, présentée par la FIFA fin juillet comme un moyen de «libérer le potentiel commercial» de sa compétition reine.

Pour l'UEFA, «il s'agissait en réalité d'un véhicule destiné à permettre à Infantino» et «un petit cercle de proches» – dont Joshua Kushner, frère du gendre de Donald Trump – «d'acquérir une participation permanente dans les actifs les plus précieux de la FIFA et d'en tirer profit, au détriment de la FIFA, de ses membres et des autres acteurs de la famille du football».

Dans sa requête, l'instance européenne s'appuie en particulier sur les critiques émises par Carlos Cordeiro, banquier d'investissement devenu le conseiller de Gianni Infantino, qui avait démissionné en qualifiant l'opération de «mauvaise opération pour le football». (ag/ats)