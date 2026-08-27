Gianni Infantino (à gauche) et Aleksander Ceferin. Image: getty

Boycott de la Fifa: voici pourquoi il pourrait être levé ce jeudi

L’UEFA avait brandi la menace d’un boycott de la Fifa après le projet controversé de Gianni Infantino d’ouvrir le Mondial aux investisseurs privés. Elle pourrait désormais faire machine arrière ce jeudi en raison non pas du recul du Valaisan, mais de l’imminence d’une compétition.

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L'UEFA pourrait lever jeudi sa menace de boycott des compétitions de la Fifa tout en maintenant la pression sur Gianni Infantino, l'actuel patron du football mondial, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Présente jeudi à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions, l'instance européenne discutera de ce sujet avec les dirigeants de ses 55 fédérations membres, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Dans un coup de force rarissime, l'UEFA et ses fédérations avaient «unanimement» menacé de boycotter toutes les compétitions de la Fifa le 30 juillet, après la révélation du projet de Gianni Infantino de loger les recettes de la Coupe du monde dans une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

Même après l'abandon de cette initiative du dirigeant italo-suisse, les Européens avaient maintenu leur menace, exigeant l'assurance «que de telles tentatives de défigurer le football de cette manière ne puissent jamais se reproduire».

Selon un autre familier des instances du football, l'assouplissement à venir de la position européenne est surtout «lié à l'imminence du Mondial féminin des moins de 20 ans», organisé par la Pologne du 5 au 27 septembre.

Non seulement la Pologne, qui n'a jamais renoncé à accueillir le tournoi même au plus fort de la crise, se retrouve dans une situation intenable en cas de boycott, mais plusieurs grandes nations européennes se préparent à y participer.

L'UEFA, alliée aux confédérations nord-américaine et Caraïbe (Concacaf) et asiatique (AFC) de football, s'efforce toujours d'obtenir un départ de l'Italo-Suisse, pour l'heure seul en lice pour prolonger son règne le 18 mars 2027.

Comme les confédérations n'ont aucune influence directe sur le scrutin (les 211 fédérations membres votent selon le principe «un pays-une voix»), elles doivent s'efforcer de convaincre les instances nationales de tourner le dos à l'actuel patron du foot mondial.

Il leur faut parallèlement faire émerger un ou des candidats alternatifs alors qu'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a redit lundi qu'il ne se présenterait pas à la présidence.

(afp/roc)