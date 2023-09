L'attaquant de Young Boys Jean-Pierre Nsame marque de son empreinte la Super League. Image: KEYSTONE

Jean-Pierre Nsame est le cauchemar des défenses: une stat folle le prouve

L'attaquant d'YB est le footballeur en activité qui a marqué le plus contre presque chacune des équipes de Super League! Il a encore fait des dégâts ce week-end. Seuls quelques rares clubs lui résistent encore et ça s'explique facilement.

Plus de «Sport»

On s'est amusé, pour chacune des équipes de Super League, à trouver le joueur en activité lui ayant inscrit le plus de buts. Et un nom est revenu très souvent en tête de liste: celui de Jean-Pierre Nsame. Le Camerounais, pourtant moins aligné en ce début de saison, reste le cauchemar absolu de six formations. C'est lui qui a le plus martyrisé leur gardien au cours des dernières années. Dimanche, il a de nouveau frappé contre sa victime préférée, le FC Lugano, en marquant un doublé (victoire 4-1 des Bernois).

Voici la liste, en commençant par le club contre lequel il est le plus efficace. On vous expliquera ensuite pourquoi plusieurs équipes résistent encore au phénomène.

Lugano ne peut plus le voir​

Nsame a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives en 17 matchs face aux Tessinois.

Le FC Lugano est l'équipe qui souffre le plus de la présence de Jean-Pierre Nsame dans le championnat de Suisse. D'abord parce que le buteur bernois marque et fait beaucoup marquer, ensuite parce que même lorsqu'il n'est pas décisif, il pèse sur la défense tessinoise. La preuve: en 17 duels avec Nsamé sur la pelouse, YB a gagné 14 fois (pour une seule défaite).

Saint-Gall ne sait pas non plus comment faire

Nsame a inscrit 15 buts et délivré 1 passe décisive en 20 matchs face aux Saint-Gallois.

Image: KEYSTONE

Face au FCSG aussi, l'attaquant bernois est le joueur en activité avec les meilleures stats. Nsame a surtout fait mal aux Brodeurs lors de la saison 2019/2020: il avait marqué lors de ses quatre matchs face au FC Saint-Gall.

Zurich en a pris six en un mois

Nsame a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs face aux Zurichois.

Le FCZ garde un très mauvais souvenir de l'été 2020. Il avait affronté YB deux fois en un mois et Nsame avait marqué six fois! Une super production qui explique pourquoi l'attaquant possède de si bonnes statistiques individuelles face à une équipe contre laquelle il est aussi resté muet durant douze parties.

Sur ses 13 buts, 2 ont été inscrits avec le Servette FC lors de la saison 2016-2017. Image: KEYSTONE

Sion n'a jamais oublié le 24 novembre 2019

Nsame a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives en 19 matchs face aux Valaisans.

Trois buts en 29 minutes: c'est la prouesse réussie par le buteur de la capitale il y a quatre ans au stade de Tourbillon. Nsame avait bénéficié d'un manque d’agressivité sur le côté droit et d'un marquage inexistant dans l’axe pour tromper la défense valaisanne. Kasami y était lui aussi allé de son triplé, mais ça n'avait pas suffi puisqu'Assalé avait offert la victoire aux Bernois (4-3).

Lucerne souffre aussi

Nsame a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matchs face aux Lucernois.

Image: KEYSTONE

Au contraire des Zurichois et Sédunois, le FCL n'a jamais subi de triplé du Camerounais, ni même de doublé d'ailleurs: ses 13 buts, il les a encaissés à la suite, un par un. Le plus mémorable (pour YB surtout) est celui reçu le 28 avril 2018: en trouvant le chemin des filets à la 89e, Jean-Pierre Nsame avait effacé 32 années de frustration pour offrir aux Bernois leur premier titre de champion de Suisse depuis 1986.

Bâle lui a laissé beaucoup trop de points

Nsame a inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs face aux Rhénans.

La particularité du FCB n'est pas d'avoir encaissé beaucoup de buts de la part de Nsame; c'est que ces buts-là ont été le plus souvent décisifs pour leurs adversaires. Sur les 11 réussites du finisseur bernois, 7 ont en effet permis à YB d'obtenir au moins le nul. Parfois la victoire, comme lors de la finale de la Coupe 2020. Nsame avait marqué l'un des deux buts des siens face aux Bâlois (2-1).

GC, Servette, Lausanne, Winterthour, Yverdon et le SLO sont épargnés. Pourquoi?

Jean-Pierre Nsame n'est pas le buteur en activité ayant le plus marqué contre ces quatre clubs pour la simple raison qu'il ne les a pas affrontés très souvent: il a joué 9 fois contre Winterthour et Lausanne ainsi que 11 fois contre GC et Servette.

On aurait pu s'attendre à ce qu'il marque davantage contre les Grenats (3 buts et 2 assists) mais affronter son ancienne équipe n'est jamais facile, surtout pour un grand buteur.

Il est en revanche davantage efficace contre Grasshopper (5 buts et 2 assists) et plus encore contre Winterthour (11 buts et 2 assists). Contre le LS, il a un bilan de 4 buts et 0 passe décisive. Face à Yverdon, enfin, Nsame a frappé une fois en un match, le 30 juillet dernier. Quant au Stade Lausanne Ouchy, le Camerounais ne l'a jamais affronté en match officiel.

Il ne lui manque finalement que du temps de jeu contre ces équipes pour les malmener comme les autres. À 30 ans et avec un contrat jusqu'en juin 2024, il a encore le temps de se rattraper.

Collaboration: Yoann Graber

Cet article est mis à jour et adapté d'une première version publiée le 28 octobre 2022 sur notre site.