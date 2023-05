Jeudi soir, la star du ski Marco Odermatt ne soutiendra assurément pas le FC Sion. image: keystone

Marco Odermatt rêve d'une nouvelle défaite du FC Sion jeudi soir

La star du ski ne sera assurément pas pour le club valaisan jeudi soir, qui reçoit Lucerne (20h30). Et elle a une très bonne raison.

Daniel Wyrsch / ch media

Marco Odermatt parle d'«une expérience cool» qu'il a vécue samedi soir à la Swisspor Arena. L'actuel meilleur skieur du monde a assisté au match à domicile du FC Lucerne contre Saint-Gall, en compagnie de plus de 15 700 supporters, dans une ambiance chaude.

«Lucerne a sûrement déjà mieux joué. Mais l'équipe peut être satisfaite du match nul 1-1 avec un joueur en moins pendant le dernier quart d'heure», analyse le sportif suisse de l'année, originaire de Buochs (NW), à seulement 17 kilomètres du stade lucernois.

«Quand j'étais petit, j'allais un peu plus régulièrement aux matchs du FC Lucerne, environ quatre à cinq fois par saison. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un ou deux matchs» Marco Odermatt

Marco Odermatt (à droite) a reçu un maillot du FC Lucerne samedi des mains du président du club, Stefan Wolf. image: Martin Meienberger/Freshfocus

Le Nidwaldien explique qu'il ne peut pas suivre de près son club de football préféré, à cause de son calendrier très chargé, «mais je m'informe à chaque fois de la manière dont l'équipe de Mario Frick a joué le week-end.»

Vidéo décisive et maillot collector

Le double vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin, champion olympique et champion du monde, est en contact avec l'entraîneur liechtensteinois du FC Lucerne. «On s'écrit de temps en temps. Mario est aussi un grand fan de ski», fait savoir Marco Odermatt. La star du ski a même déjà aidé son club de cœur. «Aider est peut-être un peu exagéré», tempère le Nidwaldien, connu pour sa modestie.

«L'année dernière, avant le barrage contre Schaffhouse, Mario m'a demandé si je pouvais enregistrer une petite vidéo de motivation pour l'équipe en rapport avec ma victoire olympique. Ensuite, d'après ce que j'ai entendu, il a monté un petit film du discours avec mon parcours olympique»

Les paroles encourageantes du médaillé d'or du slalom géant de Pékin et les images saisissantes de sa course victorieuse ont apparemment stimulé les joueurs lucernois: ils ont battu Schaffhouse (score total de 4-2) et se sont ainsi maintenus en Super League.

En guise de remerciement, Marco Odermatt a été invité par Mario Frick à assister à des matchs à domicile du FC Lucerne. «Je suis déjà allé au stade en automne et j'y suis retourné maintenant. Le duel contre Saint-Gall correspondait bien à mon emploi du temps, j'ai pu aller au match avec quelques collègues.»

Le président du FCL, Stefan Wolf, a remis à l'invité de marque un maillot du club floqué du numéro 2042, soit le record de points en Coupe du monde établi par «Odi» la saison dernière. Il a même surpassé la légende du ski autrichien Hermann «Herminator» Maier.

Marco Odermatt croise désormais les doigts pour que le FC Lucerne s'impose à Sion ce jeudi (20h30) et lors du dernier match de la saison, le lundi de Pentecôte (16h30) à domicile contre Servette, histoire que son club préféré – actuellement 4e du classement de Super League – décroche son ticket pour l'Europe.

Adaptation en français: Yoann Graber