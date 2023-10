Les frères Alexis (à gauche) et Kevin Mac Allister partageant un maté avant le match d'Europa League Liverpool - Union Saint-Gilloise. Image: keystone

Pourquoi les cracks du foot et du rugby raffolent de cette boisson

De nombreux footballeurs et rugbymen – sud-américains pour la plupart – ne peuvent se passer du maté, un breuvage réputé pour ses bienfaits avant et après les matchs.

Le match d'Europa League entre Liverpool et l'Union Saint-Gilloise (2-0) jeudi dernier a offert une scène cocasse: deux frères, l'un dans chaque équipe, tapant la discussion pendant quelques minutes au bord du terrain avant l'échauffement. Le tout en partageant une sorte de tasse de laquelle, à tour de rôle, ils aspiraient le contenu avec une paille en métal.

Les frangins en question? Alexis (Liverpool) et Kevin Mac Allister. Le premier est célèbre pour avoir remporté la Coupe du monde l'an passé avec l'Argentine. C'est justement de leur pays d'origine que vient la boisson partagée à Anfield: le maté.

Scène sympa et inhabituelle avant un match de foot, jeudi à Anfield, entre Alexis Mac Allister (à gauche) et son frère Kevin. Image: keystone

il s'agit d'une infusion de feuilles de yerba maté, une plante qui pousse dans plusieurs pays d'Amérique du Sud (Argentine, Uruguay, Brésil ou encore Paraguay), torréfiées puis broyées avant d'être infusées dans le récipient traditionnel, la calebasse en bois. On y ajoute de l'eau, généralement chaude, et le breuvage se boit avec la paille métallique – la bombilla – permettant de filtrer le liquide. Avant les colons européens, les autochtones amérindiens guaranis en avaient fait leur boisson traditionnelle.

Amertume, Messi et le Pape

Et niveau goût, ça donne quoi? Amer, même s'il existe d'autres variantes plus douces. Une amertume qui «peut rebuter certains», comme le souligne Eurosport. Mais alors, comment expliquer le succès du maté auprès des athlètes? Car les frères Mac Allister ne sont de loin pas les seuls aficionados de la boisson.

Le même soir, plusieurs rugbymen uruguayens en buvaient à l'échauffement avant leur match de Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, avec même un thermos sous le bras.

Des stars du foot comme Lionel Messi, Neymar, Edinson Cavani, Angel Di Maria ou Antoine Griezmann sont régulièrement aperçues les lèvres sur la bombilla. A elle seule, l'équipe d'Argentine a emmené dans ses valises 500 kg de maté lors du Mondial au Qatar, révèle le New York Times. Même le pape François, lui aussi originaire du pays de Maradona et du tango, apprécie de temps en temps une petite tasse.

Moment de partage et aide à la performance

Vous l'aurez remarqué, beaucoup d'amateurs cités ci-dessus sont Sud-Américains. Et sur ce continent, le maté est bien plus qu'une boisson. «En espagnol, on ne dit pas boire le maté, mais prendre le maté. Boire n’est qu’une étape du maté qui englobe la préparation, la dégustation, l’échange», analyse dans Ouest-France Romain Grunstein, ex-intendant du PSG qui s'est lancé dans le commerce des célèbres feuilles.

Un vrai rituel, donc, sous le signe du partage et de la convivialité. «Je le bois surtout pour nous réunir», appuyait Alexis Mac Allister, questionné lors de la Coupe du monde 2022.

Le maté. Image: Shutterstock

En plus de ses vertus sociales, le breuvage semble avoir des bienfaits pour la santé, qui ont de quoi mettre les sportifs dans les meilleures dispositions avant un match:

«Il mixe tous les avantages du café et du thé: il est réputé pour améliorer la vivacité d'esprit, la concentration ou les réflexes, tout en luttant contre le stress ou la fatigue. Le tout sans être considéré comme un produit dopant.» Eurosport

«C’est un véritable booster de performance», s'emballe Romain Grunstein, qui ajoute que le maté retarde «l’arrivée d’acide lactique, donc de crampes».

Ouest-France cite une étude du British Journal of Nutrition (2016) et affirme qu'«après la rencontre, boire du maté accélère la récupération entre 7 et 9% en 24 heures».

Pour les rugbymen uruguayens, c'est davantage après le match que l'infusion magique aura été utile: écrasés 73 à 0 par les All Blacks, ils auront sans doute pu se remettre les idées en place rapidement et se réconforter en se rappelant le pays grâce à une bonne calebasse.