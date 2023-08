«Le pire penalty de l'histoire de la Carabao Cup»

Le premier tour de la Carabao Cup anglaise a donné lieu à une séance de tirs au but légendaire, avec un penalty complètement raté... qui a failli rentrer.

Premier tour de la Carabao Cup, la célèbre Coupe de la ligue anglaise. Dans un stade surexcité et chambreur comme la League Two en regorge, Accrington Stanley et Bradford City ne parviennent pas à se départager (1-1). On s'achemine tout droit vers les tirs au but. Très exactement: vers un moment d'histoire.

Bradford City réussit un sans-faute et mène 3-1 dans la série de tab. Si Korede Adedoyin ne marque pas, Accrington peut s'assoir sur la qualification. Alors l'ailier de 22 ans s'avance d'un pas assuré - ou fait comme si. Derrière le but, les fans de Bradford font tout pour le distraire. Et le miracle se produit.

Angle 1 Vidéo: watson

Angle 2 Vidéo: watson

Adedoyin glisse et tombe. Il réussit tout de même à pousser le ballon et, mieux, à cadrer son «tir». Mais le gardien Harry Lewis, qui avait plongé du mauvais côté, peut se relever et replonger une deuxième fois dans l'autre sens. Mythique!

Passée l'hilarité générale, Clarke Oduor donne la victoire à Bradford, entraîné par la figure galloise Mark Hughes. Le tir d'Adedoyin laisse les fans hystériques sur les réseaux sociaux, avec une vidéo devenue virale. Les commentaires sont quasi unanimes et The Sun confirme: «C'est le pire penalty de l'histoire de la Carabao Cup.»