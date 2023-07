Edouard Camavinga (Real Madrid) a plein de talents cachés. Image: EPA EFE

La vidéo que le Real Madrid ne doit surtout pas voir

Au Real Madrid, Edouard Camavinga occupe deux postes différents: milieu de terrain et latéral gauche. On découvre dans une vidéo de vacances qu'il est encore un super gardien.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Edouard Camavinga est milieu défensif de formation. Mais Carlo Ancelotti a compris qu'il pouvait en tirer bien plus. L'entraîneur du Real Madrid l'utilise régulièrement à un autre poste, officiellement «pour dépanner»: latéral gauche.

Avec sa lecture du jeu et sa technique facile, le Français de 20 ans est tout aussi à l'aise dans les deux fonctions. Certes, il voudrait se fixer, ne plus courir entre le four et le moulin. Il répète que sa place est au milieu, il boude même parfois un peu, mais il accepte «pour le bien de l'équipe», selon la formule consacrée.

Et voilà que Camavinga poste une vidéo de vacances qui pourrait encore changer sa carrière... 👇

Vidéo: watson

La séquence est une dédicace à son coéquipier Thibaut Courtois, gardien du Real. Reste à espérer que Carlo Ancelotti ne la voit jamais, où cette plaisanterie pourrait finir par une nouvelle reconversion - au grand damne des amateurs de technique épurée. Après ça, comment en douter? Si Courtois devait être expulsé un jour sans possibilité de remplacement, inutile de chercher plus loin le joueur de champ qui «dépannera» dans les buts...