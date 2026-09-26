Granit Xhaka serait entré illégalement aux Etats-Unis en 2022, avec son faux certificat Covid. image: watson

Xhaka aurait trompé les Etats-Unis avec son faux certificat Covid

L'affaire Xhaka ressemble davantage à l'affaire Fischer qu'on ne le savait jusqu'ici. Comme l'ex-coach de la Nati de hockey, le footballeur bâlois aurait, lui aussi, utilisé son faux document pour ses déplacements sportifs.

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Granit Xhaka a disputé trois matchs amicaux aux Etats-Unis à l'été 2022 avec son club de l'époque, Arsenal. Le 13 juillet, il s'est envolé avec son équipe pour Baltimore. Il était titulaire le 16 juillet contre Everton, avec notamment une tête sur le poteau. Le 20 juillet, à Orlando, il est entré à la 59e minute contre l'équipe locale. Le 23 juillet, toujours à Orlando, il a également été impliqué sur les premier et troisième buts contre Chelsea.

Granit Xhaka, non vacciné, à Baltimore aux Etats-Unis le 16 juillet 2022. Image: getty

A l'époque, les autorités américaines n'autorisaient en principe l'entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers que sur présentation d'un certificat de vaccination contre le Covid.

Il existait des exceptions strictement limitées: pour les personnes présentant des contre-indications médicales, les diplomates et les enfants, ainsi que dans les situations d'urgence humanitaire ou pour les entrées sur le territoire relevant de l'intérêt national des Etats-Unis. Les sportifs professionnels n'en faisaient pas partie.

Les recherches montrent que Granit Xhaka ne s'est toujours pas fait vacciner à ce jour. Lundi, dans une déclaration publiée sur Instagram, il a révélé qu'il n'était pas vacciné et qu'il avait acquis un faux certificat de vaccination.

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La médecin qui a établi le certificat a toutefois maintenu cette semaine dans Blick sa version selon laquelle elle avait vacciné Xhaka. Il restait donc possible qu'elle l'ait éventuellement vacciné plus tard. Mais Xhaka ne se serait apparemment pas non plus fait vacciner par la suite.

Comment Xhaka a adapté ses déclarations

Il ne disposait d'aucune autorisation exceptionnelle. Quelques mois avant son voyage aux Etats-Unis avec Arsenal, il avait affirmé publiquement être vacciné. C'était un mensonge. Cette semaine, il a reconnu son erreur:

«Je suis désolé»

Des tentatives de relativiser l'affaire Xhaka ont ensuite circulé. Il n'aurait pas utilisé le faux, mais l'aurait seulement acquis par précaution, a-t-on pu lire. Cette affirmation s'appuyait sur les matchs officiels disputés avec Arsenal et l'équipe de Suisse. Il semblait qu'il n'avait participé qu'à des rencontres pour lesquelles aucun certificat n'était obligatoire.

Granit Xhaka, joueur le plus capé de l'histoire de la Nati, manque le rassemblement actuel en Ligue des nations à cause de cette affaire de faux certificat. image: Keystone

Mais les matchs amicaux disputés aux Etats-Unis ont été oubliés dans la couverture médiatique consacrée jusqu'ici à l'infraction de Xhaka liée au Covid. A l'époque, une preuve de vaccination était nécessaire pour entrer sur le territoire. Il est donc probable que Xhaka ait utilisé le faux certificat pour entrer aux Etats-Unis. Contacté à ce sujet, le Bâlois ne souhaite pas s'exprimer. Il veut d'abord en parler avec le procureur.

Des conséquences aussi avec Arsenal?

Pour sa procédure pénale en Suisse, l'entrée présumée illégale aux Etats-Unis ne devrait pas être déterminante. Il s'agira surtout de savoir s'il a incité à commettre un faux dans les titres – et moins de déterminer s'il a utilisé le faux.

Cette possible entrée illégale sur le territoire pourrait attirer l'attention des autorités américaines de l'immigration. Lors de son prochain voyage aux Etats-Unis, il pourrait devoir répondre à quelques questions – comme son coéquipier en équipe de Suisse Breel Embolo avant la Coupe du monde.

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Il pourrait également avoir un problème avec son ancien employeur: Arsenal pourrait lui reprocher une rupture de confiance. Sollicité par nos soins, le club n'a pour l'instant pas réagi.

L'affaire Xhaka ressemble davantage à celle de Patrick Fischer qu'on ne le savait jusqu'ici. L'ex-coach de la Nati de hockey sur glace s'était rendu en Chine avec un faux certificat Covid et avait ainsi mis en danger les performances de son équipe aux Jeux olympiques. Xhaka aurait lui aussi utilisé le faux dans un cadre professionnel. Il ne s'agissait toutefois que de matchs amicaux.

Adaptation en français: Yoann Graber