beau temps17°
DE | FR
burger
Sport
Covid-19

Faux certificat Covid: Xhaka a-t-il trompé les Etats-Unis?

Granit Xhaka serait entré illégalement aux Etats-Unis en 2022, avec son faux certificat Covid.
Granit Xhaka serait entré illégalement aux Etats-Unis en 2022, avec son faux certificat Covid.image: watson

Xhaka aurait trompé les Etats-Unis avec son faux certificat Covid

L'affaire Xhaka ressemble davantage à l'affaire Fischer qu'on ne le savait jusqu'ici. Comme l'ex-coach de la Nati de hockey, le footballeur bâlois aurait, lui aussi, utilisé son faux document pour ses déplacements sportifs.
26.09.2026, 11:2726.09.2026, 12:05
Andreas Maurer
Sebastian Wendel

Granit Xhaka a disputé trois matchs amicaux aux Etats-Unis à l'été 2022 avec son club de l'époque, Arsenal. Le 13 juillet, il s'est envolé avec son équipe pour Baltimore. Il était titulaire le 16 juillet contre Everton, avec notamment une tête sur le poteau. Le 20 juillet, à Orlando, il est entré à la 59e minute contre l'équipe locale. Le 23 juillet, toujours à Orlando, il a également été impliqué sur les premier et troisième buts contre Chelsea.

BALTIMORE, MARYLAND - JULY 16: Granit Xhaka of Arsenal during a pre season friendly between Arsenal and Everton at M&amp;T Bank Stadium on July 16, 2022 in Baltimore, Maryland. (Photo by Stuart MacFar ...
Granit Xhaka, non vacciné, à Baltimore aux Etats-Unis le 16 juillet 2022.Image: getty

A l'époque, les autorités américaines n'autorisaient en principe l'entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers que sur présentation d'un certificat de vaccination contre le Covid.

Il existait des exceptions strictement limitées: pour les personnes présentant des contre-indications médicales, les diplomates et les enfants, ainsi que dans les situations d'urgence humanitaire ou pour les entrées sur le territoire relevant de l'intérêt national des Etats-Unis. Les sportifs professionnels n'en faisaient pas partie.

Les recherches montrent que Granit Xhaka ne s'est toujours pas fait vacciner à ce jour. Lundi, dans une déclaration publiée sur Instagram, il a révélé qu'il n'était pas vacciné et qu'il avait acquis un faux certificat de vaccination.

On en parle ici en détail👇

«J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué
«J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué

La médecin qui a établi le certificat a toutefois maintenu cette semaine dans Blick sa version selon laquelle elle avait vacciné Xhaka. Il restait donc possible qu'elle l'ait éventuellement vacciné plus tard. Mais Xhaka ne se serait apparemment pas non plus fait vacciner par la suite.

Comment Xhaka a adapté ses déclarations

Il ne disposait d'aucune autorisation exceptionnelle. Quelques mois avant son voyage aux Etats-Unis avec Arsenal, il avait affirmé publiquement être vacciné. C'était un mensonge. Cette semaine, il a reconnu son erreur:

«Je suis désolé»

Des tentatives de relativiser l'affaire Xhaka ont ensuite circulé. Il n'aurait pas utilisé le faux, mais l'aurait seulement acquis par précaution, a-t-on pu lire. Cette affirmation s'appuyait sur les matchs officiels disputés avec Arsenal et l'équipe de Suisse. Il semblait qu'il n'avait participé qu'à des rencontres pour lesquelles aucun certificat n'était obligatoire.

Switzerland&#039;s Granit Xhaka jumps to control the ball during the World Cup quarterfinal soccer match against Argentina in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) Grani ...
Granit Xhaka, joueur le plus capé de l'histoire de la Nati, manque le rassemblement actuel en Ligue des nations à cause de cette affaire de faux certificat. image: Keystone

Mais les matchs amicaux disputés aux Etats-Unis ont été oubliés dans la couverture médiatique consacrée jusqu'ici à l'infraction de Xhaka liée au Covid. A l'époque, une preuve de vaccination était nécessaire pour entrer sur le territoire. Il est donc probable que Xhaka ait utilisé le faux certificat pour entrer aux Etats-Unis. Contacté à ce sujet, le Bâlois ne souhaite pas s'exprimer. Il veut d'abord en parler avec le procureur.

Des conséquences aussi avec Arsenal?

Pour sa procédure pénale en Suisse, l'entrée présumée illégale aux Etats-Unis ne devrait pas être déterminante. Il s'agira surtout de savoir s'il a incité à commettre un faux dans les titres – et moins de déterminer s'il a utilisé le faux.

Cette possible entrée illégale sur le territoire pourrait attirer l'attention des autorités américaines de l'immigration. Lors de son prochain voyage aux Etats-Unis, il pourrait devoir répondre à quelques questions – comme son coéquipier en équipe de Suisse Breel Embolo avant la Coupe du monde.

Embolo s'est, lui aussi, procuré de faux documents pendant le Covid👇

Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo

Il pourrait également avoir un problème avec son ancien employeur: Arsenal pourrait lui reprocher une rupture de confiance. Sollicité par nos soins, le club n'a pour l'instant pas réagi.

L'affaire Xhaka ressemble davantage à celle de Patrick Fischer qu'on ne le savait jusqu'ici. L'ex-coach de la Nati de hockey sur glace s'était rendu en Chine avec un faux certificat Covid et avait ainsi mis en danger les performances de son équipe aux Jeux olympiques. Xhaka aurait lui aussi utilisé le faux dans un cadre professionnel. Il ne s'agissait toutefois que de matchs amicaux.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Mathieu van der Poel s’attaque à l’impossible
Mathieu van der Poel s’attaque à l’impossible
de Romuald Cachod
La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue
La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue
de Yoann Graber
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
1
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
de Andreas Maurer
Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka
Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka
de Sebastian Wendel
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
1
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
de Romuald Cachod
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l&#039;autre bout du monde
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l'autre bout du monde
de Rainer Sommerhalder
Federer a une idée pour régler les problèmes d&#039;argent de sa Laver Cup
Federer a une idée pour régler les problèmes d'argent de sa Laver Cup
de Simon Häring
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
de Julien Caloz
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
de Romuald Cachod
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
de Julien Caloz
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
1
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
de Margaux Habert, Antoine Menusier
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
de Sebastian Wendel
La Nati n’est plus la même
La Nati n’est plus la même
de Romuald Cachod
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
de Romuald Cachod
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
1
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
de Romuald Cachod
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
de Yoann Graber
Boteli bénéficie d&#039;un coup de pouce inattendu avec la Nati
1
Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati
de Julien Caloz
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
de Klaus Zaugg
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
1
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
de Niklas Helbling
Zinédine Zidane placé sous protection
Zinédine Zidane placé sous protection
de Julien Caloz
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
3
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
de Julien Caloz
La Nati prend une décision inhabituelle pour s&#039;entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
de Sebastian Wendel
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
1
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
de Yoann Graber
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
On tient sûrement l'une des scènes les plus grotesques de l'histoire du foot
Une séquence lunaire a eu lieu dimanche, en deuxième division bolivienne. Gêne garantie!
On tient certainement l'une des séquences les plus lunaires de l'histoire du football. Elle a eu lieu ce dimanche en Bolivie lors d'un match de la Copa Simon Bolivar, la deuxième division nationale.
L’article