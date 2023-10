Ce chant est repris par tout le stade et ça donne la chair de poule

Dans l'autre duel de ce groupe B, Eindhoven et Séville ont fait match nul (2-2).

Mais cette fois, pour ce match historique, la ferveur des fans était encore plus grande quand ils ont entonné la célèbre chanson de Pierre Bachelet, qui rend hommage à l'histoire minière de cette région du Nord de la France 👇

21 ans après son dernier match de Ligue des champions, le stade Félix Bollaert à Lens a revécu une soirée dans la reine des compétitions européennes. Et elle a été magique pour le public lensois: son équipe a battu Arsenal (2-1) et a pris la tête du groupe. Il y a aussi eu ce moment de communion dans tout le stade (à l'exception du parcage visiteur) au moment de chanter Les Corons à la mi-temps, juste avant que les joueurs reviennent sur la pelouse, comme c'est le cas à chaque rencontre du RC Lens.

Plus de «Sport»

On a suivi Guillaume Hoarau pour sa grande première aux commentaires

Personne ne veut du numéro 9 à Chelsea et il y a une bonne raison

Un Suisse a arbitré en Arabie saoudite et raconte la folie du foot au pays

Saurez-vous expédier le ballon entre les poteaux?! On vous a mis au défi

Alors, Sommer est toujours trop vieux et trop petit?!

Le FC Sion et le PSG ont le même problème

Comment Yverdon est devenu le club le plus hype de Romandie

Les plus lus

Comment Paris nettoie la Seine pour les JO 2024

Les autorités ciblent les affluents du fleuve et certains propriétaires dans le but de rendre la Seine praticable pour les nageurs et les triathlètes.

«C'est sûr que je ne suis pas conforme, j'ai une fosse septique», s'inquiète Michel, dont le logement est installé en bord de Marne (un affluent de la Seine). Ce retraité le sait: à l'approche des Jeux olympiques, tout doit être fait pour baisser le taux de matière fécale dans la rivière.