Le sprinter américain lors des JO de Paris 2024. Image: AP

Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima

Très attendu ce mercredi soir au meeting lausannois, le sprinter Noah Lyles a la particularité de gagner beaucoup d'argent à chaque mètre parcouru.

Noah Lyles va enchanter le public de la Pontaise, ce mercredi soir lors de la 50e édition d'Athletissima. Le champion olympique du 100m est un athlète spectaculaire, et même si son rival jamaïcain Kishane Thompson ne sera pas de la partie (blessé au tibia), il devra faire face à des adversaires redoutables. «Les Jamaïcains Seville (9''83) et Blake (9''88) ou encore l'Américain Courtney Lindsey (9''82) ont tous fait mieux que le champion olympique cet été (9''90) sur la ligne droite», rappelait mardi une dépêche de l'ATS.

Outre ses qualités athlétiques, Noah Lyles a une autre particularité: il est l'un des athlètes les mieux payés...par mètre parcouru! Dans un petit article intitulé «Le prix de l'effort», le magazine Le Point a calculé le prize money remporté par les stars du sport en fonction des mètres parcours, et le résultat a de quoi surprendre.

L'effort et le risque pas toujours récompensés

Dans ce classement, on apprend par exemple que Charles Caudrelier, le vainqueur de la course à la voile autour du monde «Arkea Ultime Challenge», n'a touché que 0,004 franc suisse par mètre parcouru. C'est peu en comparaison des risques pris sur le trajet de 40'000 km en haute mer.

Le skipper français avec le trophée. Getty Images Europe

Un autre sportif de haut niveau a peu gagné en comparaison des efforts fournis: Tadej Pogacar. Avant de venir boire un café à Morges, le Slovène a remporté le Tour de France (dont quatre étapes) cet été. Résultat: 0,163 franc par mètre parcouru.

Le champion du monde de marathon 2023 Victor Kiplangat n'a perçu qu'1,4 francs tandis que le skieur suisse Franjo von Allmen, champion du monde de descente 2025, a atteint les 14,10 francs.

Von Allmen est un équilibriste. Keystone

Léon Marchand, champion du monde du 200m papillon 2024, fait bien mieux avec 42,3 francs, mais le nageur français est très loin des standards de Noah Lyles: pour son titre sur 100m en 2023, le sprinter américain a perçu...602 francs par mètre parcouru!

Sa foulée vaut encore plus cher puisque d’après un article de Men’s Health, elle est estimée à environ 7,74 feet (2,36 mètres) par pas. Noah Lyles parcourt donc plus de 2m de distance à chaque foulée durant ses sprints. Cette dernière vaut ainsi plus de 1200 francs! Le Floridien sait rentabiliser ses efforts.