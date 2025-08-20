en partie ensoleillé20°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Athletissima: Noah Lyles gagne beaucoup d'argent

Noah Lyles, of the United States, competes during the men&#039;s 200-meter semifinal at the 2024 Summer Olympics, Wednesday, Aug. 7, 2024, in Saint-Denis, France. (AP Photo/Bernat Armangue)
Le sprinter américain lors des JO de Paris 2024.Image: AP

Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima

Très attendu ce mercredi soir au meeting lausannois, le sprinter Noah Lyles a la particularité de gagner beaucoup d'argent à chaque mètre parcouru.
20.08.2025, 11:4620.08.2025, 11:46
Julien Caloz
Julien Caloz
Plus de «Sport»

Noah Lyles va enchanter le public de la Pontaise, ce mercredi soir lors de la 50e édition d'Athletissima. Le champion olympique du 100m est un athlète spectaculaire, et même si son rival jamaïcain Kishane Thompson ne sera pas de la partie (blessé au tibia), il devra faire face à des adversaires redoutables. «Les Jamaïcains Seville (9''83) et Blake (9''88) ou encore l'Américain Courtney Lindsey (9''82) ont tous fait mieux que le champion olympique cet été (9''90) sur la ligne droite», rappelait mardi une dépêche de l'ATS.

Outre ses qualités athlétiques, Noah Lyles a une autre particularité: il est l'un des athlètes les mieux payés...par mètre parcouru! Dans un petit article intitulé «Le prix de l'effort», le magazine Le Point a calculé le prize money remporté par les stars du sport en fonction des mètres parcours, et le résultat a de quoi surprendre.

Noah Lyles, le showman aux pointes d'argile

L'effort et le risque pas toujours récompensés

Dans ce classement, on apprend par exemple que Charles Caudrelier, le vainqueur de la course à la voile autour du monde «Arkea Ultime Challenge», n'a touché que 0,004 franc suisse par mètre parcouru. C'est peu en comparaison des risques pris sur le trajet de 40'000 km en haute mer.

BREST, FRANCE - JANUARY 7 : Actual Ultim 3 skipper Anthony Marchand poses with trophy during start of the Arkea Ultim Challenge sailing race on January 7, 2024, in Brest, France. (photo by Jean-Marie ...
Le skipper français avec le trophée. Getty Images Europe

Un autre sportif de haut niveau a peu gagné en comparaison des efforts fournis: Tadej Pogacar. Avant de venir boire un café à Morges, le Slovène a remporté le Tour de France (dont quatre étapes) cet été. Résultat: 0,163 franc par mètre parcouru.

Le champion du monde de marathon 2023 Victor Kiplangat n'a perçu qu'1,4 francs tandis que le skieur suisse Franjo von Allmen, champion du monde de descente 2025, a atteint les 14,10 francs.

Sandro Zurbr�gg, ici en action lors du g�ant d&#039;Adelboden en janvier, a battu Alexis Monney et Franjo von Allmen en super-G (archives).
Von Allmen est un équilibriste. Keystone

Léon Marchand, champion du monde du 200m papillon 2024, fait bien mieux avec 42,3 francs, mais le nageur français est très loin des standards de Noah Lyles: pour son titre sur 100m en 2023, le sprinter américain a perçu...602 francs par mètre parcouru!

Sa foulée vaut encore plus cher puisque d’après un article de Men’s Health, elle est estimée à environ 7,74 feet (2,36 mètres) par pas. Noah Lyles parcourt donc plus de 2m de distance à chaque foulée durant ses sprints. Cette dernière vaut ainsi plus de 1200 francs! Le Floridien sait rentabiliser ses efforts.

Plus d'articles sur le sport

Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Coup de théâtre sur le Tour de Romandie féminin
Refusant de participer à un test de puce GPS, cinq équipes n'ont pas pris le départ de la 1ère étape ce vendredi. Elles ont été exclues de la course.
Cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues du Tour de Romandie féminin vendredi, a annoncé l'UCI. Noemi Ruëgg et Katarzyna Niewiadoma sont concernées.
L’article