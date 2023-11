Une publicité pour Google Chrome sur la sphère de Vegas, en marge du Grand Prix. Image: keystone

La F1 a pris les commandes de la sphère

La sphère de Las Vegas s'illumine aux couleurs de la Formule 1 depuis mercredi. Elle est désormais entre les mains de Liberty Media, le propriétaire du championnat du monde de F1, qui compte bien s'en servir massivement jusqu'à dimanche.

Plus de «Sport»

La cérémonie d'ouverture du Grand Prix de Las Vegas, organisée mercredi soir, a officiellement marqué le retour de la F1 du côté de Sin City, plus de 40 ans après la dernière édition de la course. Au même moment, la F1 a pris possession de la sphère, ce bâtiment ouvert fin septembre, nouveau haut lieu du divertissement dans la ville de tous les péchés. Cette arène à la forme unique offre à ses visiteurs une expérience immersive, alors qu'à l'extérieur, des panneaux LED permettent d'animer l'ensemble de la structure, 24h/24.

A Vegas, la Formule 1 a dû négocier avec les propriétaires de l'enceinte, car la piste du Grand Prix la contourne et une partie du terrain environnant était requis pour la tenue de la course. Résultat: le groupe U2, qui a pris ses quartiers dans la salle pour plusieurs mois, est contraint de faire une pause. Reprise des concerts au 1er décembre!

Les images de la sphère en mode F1 étaient attendues, voici dans la vidéo ci-dessous un aperçu des premières animations.

Vidéo: twitter

La F1 a des plans pour la sphère

L'enceinte ne servira pas qu'à promouvoir le Grand Prix, les pilotes et les écuries. Pour recouvrir une partie des coûts liés à la location du bâtiment, Liberty Media, détenteur de la Formule 1, compte bien sous-louer la sphère à différentes marques, qu'elles soient partenaires ou non de l'événement. A l'heure où l'on écrit ces lignes, des spots Puma, Google, Paramount+ et Pirelli sont visibles en direct sur l'immense écran.

«Nous serons propriétaires de toute la publicité pendant la durée de l'événement, moyennant une redevance fixe. Nous avons intégré cela dans certains contrats [de sponsoring] et nous avons également vendu de la publicité directement à des tiers, ce qui nous permettra de couvrir une partie de nos coûts» Greg Maffei, PDG de Liberty Media

Liberty annonce également vouloir projeter du contenu original sur les murs extérieurs de la sphère. Les fans auront ainsi la possibilité de se voir à certains moments, alors que le tour de la pole position devrait être présenté. En course, la F1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont conclu un accord pour ne pas diffuser certaines couleurs - notamment le jaune, rouge et bleu - pouvant détourner l'attention des pilotes. La sobriété sera de rigueur! A l'intérieur, la F1 prévoit un brunch dimanche matin - les moments forts de la course seront alors dévoilés sur la face interne. Cela promet des images aussi époustouflantes que celles des concerts de U2.

«Cette année, nous avons loué la Sphère, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur» Greg Maffei, PDG de Liberty Media

La F1 compte se servir davantage de la sphère dans les années à venir. Ne sachant pas si l'arène serait prête à temps pour le Grand Prix et ayant d'autres priorités, Liberty Media n'a pas exploré toutes les possibilités. Pour l'heure, le GP de Las Vegas permettra surtout à la sphère de se présenter à une audience planétaire, car parfaitement située entre les virages 5 et 6, et longtemps visible dans le secteur 2.