Sergio Pérez (à gauche) et Lance Stroll dominent un classement peu glorieux en F1. IMAGE: KEYSTONE/SHUTTERSTOCK

Ces deux «bad boys» de la F1 dominent un classement peu honorable

Depuis quelques années, les pilotes de Formule 1 reçoivent des points de pénalité pour les infractions commises sur la piste. Sergio Pérez et Lance Stroll sont en pole position. Il peut y avoir des conséquences fâcheuses.

Nils Kögler / t-online

Dans plusieurs pays voisins à la Suisse, les conducteurs se voient retirer des points sur leur permis en cas de fautes. Mais peu de gens savent que le même système existe en Formule 1. Depuis quelques années, les pilotes peuvent aussi accumuler des points de pénalité sur leur licence, qui peuvent entraîner des conséquences fâcheuses.

Ces points de pénalité sont distribués pour des infractions aussi diverses que des collisions sur la piste, le non-respect des drapeaux ou le franchissement de la ligne blanche à la sortie des stands. Les juges les sanctionnent dans une fourchette d'un à trois points.

Plusieurs pénalités peuvent être reçues par un pilote lors d'une même course.

Si un as du volant atteint 12 points de pénalité sur un an, il est suspendu pour un Grand Prix.

Mais ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent.

Pérez en pole, Hamilton malchanceux

C'est un pilote de l'écurie actuellement dominante, Red Bull, qui s'approche le plus d'une suspension. Sergio Pérez a écopé de deux pénalités de deux points lors de la dernière course au Japon. Avec un total de sept points sur sa licence, le Mexicain est actuellement le plus grand «bad boy» de la Formule 1.

Sergio Pérez est l'actuel plus grand «chauffard» de la F1. Image: keystone

Il partage cette place avec Lance Stroll (Aston Martin), qui compte également sept points de pénalité.

Derrière eux, le pilote d'Alpine Pierre Gasly a accumulé cinq points. Son avantage: ces cinq points expireront tous ce mois, car les infractions sanctionnées ont un délai de prescription d'un an. Lewis Hamilton devra, lui, attendre plus longtemps. Ses quatre points de pénalité ne disparaîtront que l'année prochaine.

Lewis Hamilton compte actuellement quatre points de pénalité. Image: keystone

C'est aussi le cas du pilote de l'écurie Williams Logan Sargeant. Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, George Russell, a de son côté plus de chance puisqu'il perdra deux de ses quatre points en octobre. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) se verra retirer ses quatre points avant la fin de l'année.

Quatre très gentils garçons

Un seul pilote, Yuki Tsunoda, a accumulé trois points de pénalité. La plupart des participants au championnat du monde de F1 comptent deux points de pénalité: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas), Carlos Sainz (Ferrari) ainsi que le champion du monde Max Verstappen (Red Bull).

Alex Albon (Williams) et Charles Leclerc (Ferrari) n'ont qu'une unité. Les as du volant les plus respectueux du code de la route F1 sont Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Alpine) et Oscar Piastri (McLaren). Ils ont tous un casier complètement vierge.

Adaptation en français: Yoann Graber