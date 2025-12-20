Dominic Zwerger (Ambri) serait proche de signer avec Bienne. Image: KEYSTONE

Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne

Selon les informations de watson, l’attaquant d’Ambri Dominic Zwerger, brillant cette saison en National League, serait proche de s'engager avec le club seelandais.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Des proches de Martin Steinegger, le directeur général du HC Bienne, c’est-à-dire des informateurs fiables, se réjouissent et l'assurent: les Seelandais recevront un cadeau de Noël. La bonne nouvelle devrait être officialisée avant le réveillon. Il s'agit du transfert de Dominic Zwerger, qui arriverait la saison prochaine en provenance d'Ambri. Ce serait un rayon de soleil au cœur de la crise. Un sacré présent pour les fêtes.

Toute l’histoire semble cohérente et devrait donc se confirmer. L’attaquant autrichien, détenteur d’une licence suisse, a fêté ses 29 ans en juillet. Le moment est idéal pour changer d’air et relever un nouveau défi, peut-être même le dernier de sa carrière. Après trois années passées au plus haut niveau junior en Amérique du Nord, Zwerger avait été recruté par le directeur sportif d’Ambri, Paolo Duca, à l’été 2017. C’est là qu’il a passé toute sa carrière professionnelle, avec des hauts et des bas, des drames et des triomphes.

Dominic Zwerger a toujours été fidèle à Ambri. image: Keystone

Ce joueur modèle, plutôt technicien rusé que véritable ailier puissant, a célébré son meilleur hockey aux côtés de Dominik Kubalik, avec deux exercices à 40 points. Après avoir surmonté une lourde commotion cérébrale et une petite saison l'an passé, limitée à seulement 14 points, on retrouve enfin le vrai Dominic Zwerger. Avec 12 buts, dont un vendredi soir contre Gottéron, il est actuellement le deuxième meilleur attaquant détenteur d'une licence suisse, derrière Théo Rochette (Lausanne HC) et à égalité avec Grégory Hofmann (Zoug). Sa renaissance avait déjà commencé lors du dernier Mondial (sept points en huit matchs avec l’Autriche).

Le HC Bienne pourrait être la formation idéale pour Dominic Zwerger. Finaliste en 2023, le club est désormais en pleine reconstruction. Ceux qui arrivent aujourd’hui et savent s’imposer peuvent s’affirmer durablement dans l'équipe. La crise actuelle est certes préoccupante, mais la direction la gère habilement dans le cadre de ce processus de renouveau.

Au cours des deux dernières années, le manager Martin Steinegger n’a reçu aucun coup de pouce des dieux du hockey pour ses transferts, surtout en ce qui concerne les joueurs étrangers. Et pour la saison prochaine, aucun renfort significatif n’a encore été annoncé. Mais tout pourrait changer avec l'arrivée de Dominic Zwerger. A Bienne, ce joueur sensible trouverait un cadre familial propice à son épanouissement.

Pour Ambri, en revanche, ce départ représenterait une perte à forte portée symbolique, susceptible d’ébranler davantage l’autorité du président Filippo Lombardi. Ceux qui affirment que Paolo Duca aurait pu retenir Dominic Zwerger ne sont pas des polémistes, mais des analystes avisés.