brouillard
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

National League: Dominic Zwerger (Ambri) se rapproche du HC Bienne

Le HC Bienne prépare un gros coup sur le marché des transferts
Dominic Zwerger (Ambri) serait proche de signer avec Bienne.Image: KEYSTONE

Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne

Selon les informations de watson, l’attaquant d’Ambri Dominic Zwerger, brillant cette saison en National League, serait proche de s'engager avec le club seelandais.
20.12.2025, 15:5620.12.2025, 20:35
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Des proches de Martin Steinegger, le directeur général du HC Bienne, c’est-à-dire des informateurs fiables, se réjouissent et l'assurent: les Seelandais recevront un cadeau de Noël. La bonne nouvelle devrait être officialisée avant le réveillon. Il s'agit du transfert de Dominic Zwerger, qui arriverait la saison prochaine en provenance d'Ambri. Ce serait un rayon de soleil au cœur de la crise. Un sacré présent pour les fêtes.

Toute l’histoire semble cohérente et devrait donc se confirmer. L’attaquant autrichien, détenteur d’une licence suisse, a fêté ses 29 ans en juillet. Le moment est idéal pour changer d’air et relever un nouveau défi, peut-être même le dernier de sa carrière. Après trois années passées au plus haut niveau junior en Amérique du Nord, Zwerger avait été recruté par le directeur sportif d’Ambri, Paolo Duca, à l’été 2017. C’est là qu’il a passé toute sa carrière professionnelle, avec des hauts et des bas, des drames et des triomphes.

PostFinance Top Scorer Dominic Zwerger (HCAP) speaks to his teammates, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and Geneve Servette HC at the ice stadium Gottardo Arena, ...
Dominic Zwerger a toujours été fidèle à Ambri.image: Keystone

Ce joueur modèle, plutôt technicien rusé que véritable ailier puissant, a célébré son meilleur hockey aux côtés de Dominik Kubalik, avec deux exercices à 40 points. Après avoir surmonté une lourde commotion cérébrale et une petite saison l'an passé, limitée à seulement 14 points, on retrouve enfin le vrai Dominic Zwerger. Avec 12 buts, dont un vendredi soir contre Gottéron, il est actuellement le deuxième meilleur attaquant détenteur d'une licence suisse, derrière Théo Rochette (Lausanne HC) et à égalité avec Grégory Hofmann (Zoug). Sa renaissance avait déjà commencé lors du dernier Mondial (sept points en huit matchs avec l’Autriche).

Le HC Bienne pourrait être la formation idéale pour Dominic Zwerger. Finaliste en 2023, le club est désormais en pleine reconstruction. Ceux qui arrivent aujourd’hui et savent s’imposer peuvent s’affirmer durablement dans l'équipe. La crise actuelle est certes préoccupante, mais la direction la gère habilement dans le cadre de ce processus de renouveau.

Les JO d'hiver sont une bénédiction pour le HC Davos

Au cours des deux dernières années, le manager Martin Steinegger n’a reçu aucun coup de pouce des dieux du hockey pour ses transferts, surtout en ce qui concerne les joueurs étrangers. Et pour la saison prochaine, aucun renfort significatif n’a encore été annoncé. Mais tout pourrait changer avec l'arrivée de Dominic Zwerger. A Bienne, ce joueur sensible trouverait un cadre familial propice à son épanouissement.

Pour Ambri, en revanche, ce départ représenterait une perte à forte portée symbolique, susceptible d’ébranler davantage l’autorité du président Filippo Lombardi. Ceux qui affirment que Paolo Duca aurait pu retenir Dominic Zwerger ne sont pas des polémistes, mais des analystes avisés.

Plus d'articles sur le sport
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Résolutions contradictoires, scrutin douteux, neutralité remise en cause: le vote sur la réintégration des joueurs russes dans les compétitions internationales d’échecs a pris des allures de farce.
La question de la réhabilitation des athlètes russes et biélorusses sur la scène sportive internationale est un sujet sensible et délicat. Dès lors, lorsque le protocole de réintégration connaît des défaillances, la polémique n’est jamais très loin. C’est précisément ce qu’il s’est produit dimanche, à l’occasion de l’assemblée générale en ligne de la Fédération internationale des échecs (FIDE).
L’article