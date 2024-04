Ferrari s'apprête à vivre une révolution

Les bolides de la Scuderia vont totalement changer de look lors du prochain GP de Formule 1.

Plus de «Sport»

Les fans de Formule 1 vont se frotter les yeux lors du GP de Miami le 5 mai. La faute à l'écurie Ferrari, qui va opérer un changement spectaculaire pour l'occasion. Le temps d'une course, la Scuderia va en effet abandonner son rouge traditionnel pour... du bleu.

Ainsi, les deux monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz arboreront cette couleur, qui sera aussi celle des combinaisons des deux pilotes et du staff. Celles-ci ont déjà été dévoilées, contrairement aux voitures, qui le seront en marge du rendez-vous floridien.

Les combinaisons bleues IMAGE: CAPTURE D'éCRAN X

Ce qui ressemble à un poisson d'avril en retard n'en est pas un: avec cette action, Ferrari veut célébrer les 70 ans de sa présence sur le marché américain. En plus de ce symbole, l'écurie italienne a peut-être aussi une raison davantage commerciale: comme le souligne RMC Sport, elle vient de signer un contrat de sponsoring avec la multinationale de l'informatique HP, dont le logo – bleu, originellement – apparaîtra sur les bolides dès le GP de Miami.

Voir Ferrari en bleu a de quoi surprendre, mais ce n'est pas la première fois que l'écurie roule avec cette couleur. Comme le rappelle L'Equipe, la Scuderia avait disputé les deux derniers Grand Prix de 1964 avec des bolides peints en blanc et bleu, aux États-Unis déjà et au Mexique, pour rendre hommage à l'importateur Ferrari au pays de l'Oncle Sam, NART, dont le logo était bleu.

Et dans les années 1960 et 1970, plusieurs pilotes de la Scuderia tels John Surtees, Chris Amon, Niki Lauda et Clay Regazzoni portaient des combinaisons bleues.

Les Ferrari en bleu: voilà ce que ça pourrait donner 📺 Vidéo: twitter

Reste à savoir si ce changement éphémère portera chance à Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui tenteront de contester la domination écrasante de Max Verstappen dans sa monoplace Red Bull. (yog)