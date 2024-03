Un pilote envoie son adversaire dans le mur: était-ce volontaire?

Un dépassement a pris une drôle de tournure, vendredi à Melbourne, lors de l'unique séance d'essais libres de la catégorie F3.

L'accident est inhabituel. Survenu vendredi matin en Formule 3, il implique Nikola Tsolov, pilote ART Grand Prix membre de l'Alpine Academy, et Alex Dunne, de l'écurie MP Motorsport. Le premier cité a tout bonnement envoyé son adversaire dans le décor, dans une manœuvre jugée incroyablement dangereuse par de nombreux spécialistes.

Tsolov allait plus vite que son homologue. Il se trouvait dans un tour lancé et souhaitait signer un bon temps. Dunne, lui, ménageait sa monoplace. Il chauffait ses pneus en vue du prochain tour, sans surveiller ses rétroviseurs. Non prévenu par radio de la présence du Bulgare derrière lui, il n'a jamais pris conscience qu'un pilote «en course» débarquait à vive allure. Un comportement certes dangereux, mais l'Irlandais ne méritait toutefois pas ce qui a suivi.

Son adversaire l'a poussé contre le mur lorsqu'il le doublait, dans ce qui s'apparente être une manœuvre d'intimidation. Un geste de frustration qui est allé beaucoup trop loin. Après l'impact, le drapeau rouge a inévitablement été agité. A quatre minutes du terme de la séance, celle-ci n'a jamais repris.

Le dépassement en question ⬇️ Vidéo: twitter

Beaucoup pensent que l'accident a été provoqué de manière intentionnelle, ce que nie le Bulgare, qui explique avoir suivi la trace idéale.

«J’étais un peu confus. Je suis arrivé sur un tour lancé et je crois qu'il zigzaguait, donc je ne savais pas où aller pour le dépasser, parce qu'il était dans un tour cool. Je suis allé sur le côté puis j’ai senti un choc sous mon pneu arrière. C’était juste un petit malentendu, rien d’intentionnel. Je savais qu’il était là, je n'ai rien fait d'étrange. J'étais juste sur la ligne de course» Nikola Tsolov, auprès de Feeder Series

Alex Dunne, qui avoue être le premier en tort car il n'a pas surveillé ses rétroviseurs, n'est toutefois pas du même avis: «Je suppose qu'il s'est énervé et a réagi de manière excessive».

La collision vue sous un autre angle ⬇️ Vidéo: watson

De nombreux observateurs ne comprennent pas l'attitude de Nikola Tsolov et espéraient une sanction exemplaire, comme lui retirer le volant durant tout le week-end de compétition, voire pendant plusieurs épreuves. Ce ne sera finalement pas le cas, les commissaires ayant estimé que l'accident était involontaire. Le rapport de la FIA indique que la voiture 25, celle de Tsolov, s'est écartée de sa ligne pour souligner sa présence et que le pilote a mal jugé son action pour finalement entrer en collision avec la voiture 9.

L'accident était néanmoins évitable, le Bulgare subira donc une pénalité en points sur sa licence et un retrait de trois places sur la grille. Dunne, lui, a reçu un avertissement pour ne pas avoir fait suffisamment preuve de vigilance.

(roc)