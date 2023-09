Le défenseur lausannois Aurélien Marti portant le nouveau maillot d'échauffement du LHC, mercredi à Fribourg. Image: KEYSTONE

Ce maillot du Lausanne HC cache une curieuse histoire

Le LHC a entamé sa saison 2023/24 de National League par une défaite 3-2 après prolongation mercredi à Fribourg. Les Vaudois ont dévoilé un nouveau chandail d'échauffement à l'histoire particulière.

Ce mercredi soir 13 septembre ne restera pas dans les mémoires des hockeyeurs du Lausanne HC, qui se sont inclinés 3-2 après prolongation à Fribourg pour la reprise de National League. Par contre, ce match restera gravé pour une jeune fan du LHC: Keyla.

Cette ado a vu son dessin porté par les joueurs de son club de cœur sur leur maillot d'échauffement. Une consécration suite à sa victoire dans un concours proposé par le club vaudois à tous ses supporters de moins de 15 ans.

Keyla, jeune supportrice du LHC, avec son projet victorieux. image: lausannehc.ch

Le 7 juin dernier, Keyla s'est rendue, comme une cinquantaine de jeunes, à la Vaudoise aréna, l'antre des Lions. Tous avaient comme consigne de dessiner, sur des maquettes, un maillot d'échauffement du LHC. Dix projets ont été retenus par un jury puis soumis à un vote en ligne des fans lausannois.

«Après plusieurs jours de vote, plus de 1’000 fans du LHC ont participé à ce sondage et ont décidé de choisir le dessin de Keyla pour servir de modèle aux futurs maillots d’échauffement de nos Lions» Lausanne HC

Sur l'avant du maillot, la jeune fan a dessiné une grande tête de lion, qui est le logo du LHC. Au dos, elle a représenté des rayures, qui rappellent les griffures du fauve, aux couleurs vaudoises vert et blanc avec des touches de noir.

La maquette de Keyla image: lausannehc.ch

Finalement, le club a décidé de garder la tête du lion, mais redimensionnée plus petite. Les mêmes rayures que celles dessinées par Keyla apparaissent au bas du ventre, sur les épaules, les manches et dans le dos, mais avec du rouge à la place du vert. Au bas du dos figurent encore les trois lettres «LHC» stylisées.

Les Lausannois à l'échauffement, mercredi soir à la BCF Arena de Fribourg. image: Antoine Gauci/Lausanne Hockey Club

Le dos du maillot. image: antoine gauci/lausanne hockey club

A noter aussi que, contrairement à la majorité des équipes de National League, ce maillot d'échauffement du LHC – que les hockeyeurs lausannois porteront toute la saison – est dénué de publicité. Une situation qui rappelle celle de Genève-Servette l'an dernier: les Aigles n'avaient pas de sponsor pour ce vêtement spécifique et s'échauffaient, du coup, avec leur maillot de match.

Et ça leur a bien réussi, puisqu'ils ont décroché le premier titre de champion suisse de leur histoire. Désormais, Keyla et tous les fans du Lausanne HC rêvent d'imiter leurs voisins du bout du lac. Pour ça, il faudra rapidement faire des points, si possible dès ce vendredi sur la glace du CP Berne (19h45).