Le Lausanne HC et Fribourg-Gottéron peuvent encore espérer se qualifier directement pour les play-off de National League. image: keystone/txt

Pourquoi la fin de saison de National League sera complètement folle

Il ne reste que deux matchs avant la fin du championnat et sept équipes sont encore en course pour les play-off. Les critères pour les départager en cas d'égalité toucheront à l'irrationnel.

Situation actuelle

Il ne reste que deux journées en National League mais la moitié des quatorze équipes ne sait toujours pas si elle disputera ou non les play-off.

Si cinq formations sont déjà assurées de participer aux séries pour le titre (Genève, Bienne, Rapperswil, Zurich et Davos), sept autres devront lutter jusqu'au bout pour composter leur billet: Zoug, Fribourg, Lausanne, Kloten, Berne, Lugano et Ambri.

Victor Rask (en blanc) et Fribourg-Gottéron ont perdu la 6e place mardi à Zoug. Image: KEYSTONE

Le moyen le plus simple? Terminer 6e et obtenir directement une place en play-off. Pour le moment, c'est Zoug qui occupe cette position. Mais Fribourg (7e) et Lausanne (8e), respectivement à 1 et 5 point(s) des Zougois, peuvent encore l'accrocher.

Mais Lausanne peut aussi tout perdre en ne se qualifiant même pas pour les pré-playoffs. Ces séries de barrage pour accéder aux play-off – qui se disputent au meilleur des trois matchs et qui opposent le 7e au 10e, le 8e au 9e – sont également convoitées par quatre autres équipes: Kloten (9e), Berne (10e), Lugano (11e) et Ambri (12e).

Fait intéressant: Kloten, Berne et Lugano ont le même nombre de points (68). On verra plus loin dans cet article comment le classement sera déterminé s'il y a une égalité de points à l'issue de la saison régulière.

Le calendrier des sept équipes en course

Zoug (6e)

🏠 Reçoit Genève-Servette (1er)

🚌 Va à Lausanne (8e)

Fribourg (7e)

🚌 Va à Ajoie (14e)

🏠 Reçoit Langnau (13e)

Lausanne (8e)

🚌 Va à Bienne (2e)

🏠 Reçoit Zoug (6e)

Kloten (9e)

🏠 Reçoit Rapperswil (3e)

🚌 Va à Davos (5e)

Berne (10e)

🚌 Va à Langnau (13e)

🏠 Reçoit Zurich (4e)

Lugano (11e)

🚌 Va à Ambri (12e)

🏠 Reçoit Bienne (2e)

Ambri (12e)

🏠 Reçoit Lugano (11e)

🚌 Va à Rapperswil (3e)

Le classement probable

Fribourg-Gottéron a réalisé une très mauvaise opération mardi en perdant à Zoug (2-4). Grâce à ce succès, les Zougois ont pu chiper la 6e place aux Fribourgeois, synonyme de qualification directe pour les play-off. Ce sont donc les hockeyeurs de Suisse centrale qui ont le destin entre leurs mains.

Malgré tout, Gottéron bénéficie d'un calendrier nettement plus favorable: les Dragons vont à Ajoie et reçoivent Langnau. Soit les deux derniers de la classe, qui, en plus, n'ont plus rien à jouer. On peut donc légitimement penser que Fribourg retrouvera la 6e place au détriment de Zoug qui a, lui, deux matchs compliqués (réception du leader GE Servette et déplacement à Lausanne, un concurrent direct).

Les Lausannois ont fêté un 5e succès consécutif, mardi face à Rapperswil (3-2). Image: KEYSTONE

Dans une excellente dynamique (série en cours de cinq victoires consécutives), Lausanne devrait assurer sa place en pré-playoffs. C'est aussi le cas de Berne et Kloten: les Bernois reçoivent le faible Langnau, alors que Kloten affronte deux équipes (Rapperswil et Davos) déjà qualifiées, et qui ne seront donc pas forcément ultra-concernées.

De son côté, Lugano pourrait bien perdre des plumes jeudi dans le derby tessinois à fort enjeu face à Ambri puis contre le très solide Bienne, qui vise encore la première place.

Le classement probable après les 52 matchs:

6. Fribourg

------------------------------------------------------------------------------------------

7. Zoug

8. Lausanne

9. Berne

10. Kloten

------------------------------------------------------------------------------------------

11. Lugano

12. Ambri



Les critères en cas d'égalité de points

Pour départager les équipes qui auront le même nombre de points à la fin de la saison régulière, il y a 7 critères. Les voici, dans l'ordre:

1. Le plus grand nombre de points lors des confrontations directes

- Voici ce qu'il se passe s'il y a plus de deux équipes à égalité de points (comme c'est le cas ce jeudi avec Berne, Kloten et Lugano):

Il se peut que les équipes impliquées n'aient pas toutes le même nombre de confrontations directes les unes contre les autres (Lugano a par exemple joué 3 fois contre Kloten et 4 fois contre Berne): dans ce cas, on prend le plus petit nombre de confrontations directes.

Donc si Berne, Kloten et Lugano sont toujours à égalité de points à la fin, on calculera seulement sur trois confrontations directes entre Berne et Lugano, trois confrontations directes entre Kloten et Lugano et trois confrontations directes entre Kloten et Berne.

C'est systématiquement la première confrontation en date qui est retranchée pour arriver au total juste.

Bernois (en rouge) et Luganais sont des adversaires directs pour une place en pré-playoffs. Image: KEYSTONE

2. La meilleure différence de buts sur toute la saison régulière

3. Le nombre le plus élevé de buts marqués sur toute la saison régulière

4. La meilleure différence de buts lors des confrontations directes entre les équipes concernées

5. Le plus grand nombre de buts marqués lors des confrontations directes entre les équipes concernées

6. Le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur sur tous les matchs de la saison régulière

7. Le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur lors des confrontations directes entre les équipes concernées

Si l’égalité persiste après l’application des critères 1 à 7, la ligue décidera sur le moment comment départager les équipes.