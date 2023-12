Plusieurs hockeyeurs suisses souffrent de problèmes de sommeil. image: Master1305/iStockphoto

Les hockeyeurs suisses ont un problème au plumard

Plusieurs stars de National League souffrent d'un mal caché: un manque de sommeil. Celui-ci a plusieurs raisons et des conséquences néfastes, à la fois pour la santé des joueurs et leurs performances. Trois d'entre eux témoignent.

Soraya Sägesser / ch media

Dario Simion, Fabian Heldner et Calvin Thürkauf ont plusieurs points communs: ils jouent tous en National League, sont membres de la Nati et ont des problèmes de sommeil. Les raisons de ceux-ci sont les mêmes: beaucoup de matchs les uns après les autres, des pensées qui tournent en boucle et de la caféine.

Le fait que de nombreux hockeyeurs aient des soucis de sommeil n'est plus un secret depuis longtemps. Là où autrefois on avait encore recours aux somnifères, il existe aujourd'hui davantage d'alternatives. Pourtant, les nuits blanches font toujours partie du quotidien des cracks du hockey en Suisse.

Des déplacements et des matchs qui s' enchaînent

Une erreur sur la glace peut non seulement influencer le jeu, mais aussi le sommeil des joueurs. Tout le monde connaît ça: on cogite, on se retourne dans notre lit, on change l'oreiller de position et on ferme les yeux, dans l'espoir de rejoindre Morphée. En vain. Une nouvelle nuit blanche. Alors que la plupart des gens peuvent se coucher plus tôt le soir suivant pour récupérer, les hockeyeurs sont à nouveau en train de batailler sur la glace.

«Après les matchs, je dois malheureusement attendre plus longtemps parce que je n'arrive pas à m'endormir. J'ai vraiment du mal», témoigne l'attaquant de Zoug Dario Simion.

Dario Simion (29 ans), attaquant de l'EV Zoug. image: freshfocus

Le constat est le même chez le défenseur du Lausanne HC Fabian Heldner:

«Je sais que je n'ai même pas besoin d'essayer de m'endormir. Ça ne sert à rien»

Le manque de sommeil signifie également un manque de régénération. Les hockeyeurs de National League doivent livrer trois matchs par semaine, dont deux sont généralement joués coup sur coup en deux soirs. «Le calendrier des matchs a de grandes répercussions sur le sommeil», poursuit Heldner.

Il trouve que ces doubles matchs ne sont pas optimaux pour la régénération. Le capitaine du HC Lugano, Calvin Thürkauf, a le même problème:

«Nous avons de longs trajets depuis le Tessin et cela se répercute sur mon sommeil»

Le Tessinois s'empresse de donner un exemple. Lorsque ses coéquipiers et lui se rendent à Genève, ils rentrent chez eux vers 3h00 du matin et doivent être de retour sur la glace à 11h00. «Et c'est difficile de trouver le sommeil», confie-t-il. Le Zougois Dario Simion témoigne du même souci: «Quand on a des matchs deux soirs de suite, je dois dormir le plus vite possible et c'est parfois compliqué».

Des effets sur la santé et le jeu

Ces «doubles rencontres» ne sont pas bonnes pour la santé. «Elles ne sont pas optimales d'un point de vue médical», valide Beat Schwegler, médecin de l'EV Zoug. En effet, selon lui, le risque de blessure est plus grand à cause de la récupération insuffisante.

Beat Schwegler, médecin de l'EV Zoug. image: Stefan Kaiser

Mais pas seulement. Avec la fatigue, le temps de réaction est plus long et il y a des conséquences évidentes, fait remarquer le docteur.

«Avec un temps de réaction prolongé, il n'est peut-être plus possible d'éviter une mise en échec ou le gardien de but ne peut tout à coup plus retenir un puck qu'il aurait encore arrêté la veille» Beat Schwegler, médecin de l'EV Zoug

Maintenir ces doubles matchs et les rencontres du dimanche à 20h00, c'est avant tout une question d'économie. «La santé n'est pas encore assez importante pour que l'on modifie le calendrier des matchs», enchaîne Beat Schwegler. Willi Vögtlin, qui établit les calendriers de la National League depuis 26 ans, n'entrevoit la possibilité d'un changement que si les clubs modifient les paramètres actuels.

L'élaboration du calendrier n'est pas simple: Willi Vögtlin travaille avec l'aide d'un mathématicien et d'un logiciel. Il rencontre ensuite tous les directeurs des 14 clubs de National League. «Ils savent qu'ils doivent générer des recettes avec leurs clubs», souligne Vögtlin. En d'autres termes, l'argent passe avant la santé des joueurs.

Willi Vögtlin doit tenir compte d'une contrainte dans sa tâche: une équipe ne peut pas jouer deux matchs à domicile le même week-end. Pour les clubs dont les déplacements sont les plus longs, les voyages sont prenants. Mais le responsable ne s'embarrasse pas de cette question: «Je traite tous les clubs de la même manière», affirme-t-il. Une fois le calendrier établi et la nouvelle saison démarrée, les problèmes de sommeil des hockeyeurs commencent.

Le capitaine du HC Lugano Calvin Thürkauf a des problèmes de sommeil après les matchs. image: freshfocus

Peu de compassion et somnifères has been

Vögtlin entend lui aussi régulièrement parler de nuits blanches. «C'est le revers de la médaille du privilège d'être hockeyeur. Mais les déplacements en Suisse sont en général bien plus courts que dans d'autres ligues de haut niveau». Entre les lignes, on ne décèle que peu de compassion du responsable du calendrier.

Willi Vögtlin est responsable du calendrier de la première division depuis 26 ans. Image: KEYSTONE

Les hockeyeurs pourraient aussi dormir un peu pendant les voyages. Mais rares sont ceux qui y parviennent. Du moins sur le chemin du retour. Fabian Heldner, le défenseur du LHC, dort à l'aller, mais jamais en rentrant des matchs. Même chose pour Calvin Thürkauf à Lugano:

«Quand on perd, c'est difficile de s'endormir dans le car»

Dario Simion voit quand même des aspects positifs dans les déplacements. «Les longs voyages me fatiguent et je peux m'endormir immédiatement à la maison». Mais le Zougois précise que c'est important de ne pas faire une sieste trop longue dans l'après-midi, sinon on ne trouve pas le sommeil la nuit. Un cercle vicieux.

Le médecin de l'EV Zoug ne prescrit actuellement pas de somnifères aux joueurs. «De nos jours, ils ont tendance à chercher davantage d'alternatives», observe-t-il, avant de préciser qu'à l'époque, «il était de bon ton» de prendre un cachet. Beat Schwegler recommande de faire des exercices de relaxation ou de ne se coucher que lorsqu'on est vraiment fatigué.

Aucun changement en vue

Malgré les problèmes de sommeil, les matchs continueront d'avoir lieu le mardi, le vendredi, le samedi et parfois le dimanche. En NHL, il y a des road-trips ou plusieurs rencontres à domicile à la suite. Mais c'est inenvisageable dans notre championnat. «La Suisse est un petit pays», balaie Willi Vögtlin.

Dans d'autres ligues, comme en Suède, il n'y a qu'un match tous les deux jours. Heldner et Simion préféreraient un tel mode. «Lorsqu'il n'y a pas de doubles matchs, je dors plus longtemps l'après-midi, car ce n'est pas si grave si je n'arrive pas à m'endormir aussi vite le soir», fait remarquer le second.

Le défenseur du LHC Fabian Heldner est favorable à une refonte du calendrier. image: Freshfocus

Calvin Thürkauf souhaite, lui, garder le calendrier actuel malgré ses problèmes de sommeil.

«On préfère avoir plus de matchs plutôt que de passer une semaine à nous entraîner pour une seule rencontre» Calvin Thürkauf

D'un point de vue médical, Beat Schwegler a une solution: «Si l'on programme les matchs quelques heures plus tôt, les effets de la caféine et du snus (réd: deux produits prisés par les hockeyeurs), qui sont des stimulants actifs encore après 22h00, sont nettement moins présents».

Mais la ligue s'oppose à cette idée:

«Ce n'est pas une option pour le moment, car les horaires des matchs sont basés sur des années d'expériences positives» Willi Vögtlin, responsable du calendrier de National League

Et quid des doubles matchs du week-end? «Les représentants de la ligue veulent les garder pour des raisons économiques», répond Willi Vögtlin. Autrement dit, le format du calendrier ne devrait pas changer de sitôt.

Adaptation en français: Yoann Graber