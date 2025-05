Mischa Ramel ne mesure que 1m68. Image: KEYSTONE

Cet international suisse a une particularité physique rare

Plus petit joueur de National League, Mischa Ramel ne mesure que 1m68. Cela ne l'a pas empêché d'être appelé par Patrick Fischer.

Silvan Hartmann

Plus de «Sport»

Le téléphone de Mischa Ramel sonne. Au bout du fil? Un certain Patrick Fischer. Le sélectionneur félicite le jeune homme de 21 ans pour sa saison exceptionnelle et lui annonce qu’il souhaite l’intégrer en équipe de Suisse, en vue des matchs de préparation au Championnat du monde. Surpris, Ramel accepte bien sûr l’invitation.

Pour son tout premier match chez les A, en amical contre la Slovaquie, l'attaquant impressionne immédiatement par son intelligence de jeu, sa vista et ses passes millimétrées, notamment celle délivrée sur le but de Fabian Ritzmann. Malgré cela, il n'a pas été retenu pour le Mondial. Cette première expérience en équipe nationale reste cependant inoubliable.

«C'était de très belles journées. C'était aussi des moments cool en dehors de la glace. Je me suis senti très à l'aise avec une super équipe, et je pense avoir montré ce dont j'étais capable. J'espère vraiment qu'on me donnera une autre chance» Mischa Ramel

Le meilleur compteur suisse de Kloten

Cette convocation, Ramel la doit à ses performances remarquables sous le maillot de Kloten. Pour sa première saison complète en National League, il s’est imposé sans complexe comme ailier de la deuxième ligne, a brillé aux côtés des étrangers les plus influents de l’équipe et s'est également montré décisif en supériorité numérique. Avec onze buts et seize passes en 49 matchs de saison régulière, il a tout simplement été le meilleur pointeur suisse des Flyers.

Humble, Mischa Ramel attribue toutefois tout son mérite aux autres. «Ma saison a été bonne, oui, mais sans cette équipe, rien n’aurait été possible. J’ai senti un énorme soutien, venant aussi bien des joueurs expérimentés que des plus jeunes. Et le staff m’a donné la confiance nécessaire», dit-il.

Mischa Ramel en match de préparation contre la Slovaquie. Image: KEYSTONE

Faire mentir ses détracteurs

Si Mischa Ramel se fait remarquer sur la glace, ce n'est pas seulement parce que les experts sont séduits par son intelligence de jeu supérieure à la moyenne, sa dextérité avec le puck, sa vision particulièrement aiguisée et sa vitesse fulgurante.

Du haut de son mètre 68, il est, avec Lino Martschini (Zoug), le plus petit joueur professionnel de Suisse. «On m’a toujours dit que ce serait difficile, voire impossible, de devenir hockeyeur professionnel avec ma taille. Je me souviens très bien de ces remarques, elles m’ont poussé à me dépasser», se remémore Ramel, en prenant un malin plaisir à faire taire ses détracteurs.

Ces «remarques stupides», comme il dit, l'incitent à s'investir encore plus. «Je veux prouver à chacun que la taille ne joue plus un grand rôle de nos jours. C’est ma conviction profonde, et je veux la démontrer à chaque entraînement, chaque match. Je veux me concentrer sur mes points forts», indique le jeune attaquant.

De l'EHC Olten à Kloten via Bâle

Né et élevé à Niedergösgen (SO), Mischa Ramel a commencé à patiner dès l’âge de trois ans, en suivant les traces de son frère Dominik à l’école de hockey d'Olten. «Au début, je détestais ça. Je tombais sans arrêt. Mais j’ai eu une deuxième chance, et j’ai accroché», se souvient-il.

Plus tard, son talent précoce est repéré par les entraîneurs de l'EHC Olten. Ramel est alors transféré à Bâle, afin de pouvoir jouer au plus haut niveau et dans les meilleures catégories de jeunes. Il n'a qu'à 12 ans. C’est là que tout s’accélère. Un grand match contre Kloten et le jeune garçon attire l’attention du coach adverse, qui le recrute.

Avec les U17 de Kloten, Ramel explose. A 16 ans, il marque 54 points en 29 matchs et rejoint directement les U20. Là encore, il se distingue au point de débuter avec l’équipe première en Swiss League à 18 ans et de participer à la montée du club en National League. Pour gagner en expérience, il est ensuite prêté à Winterthour la saison suivante. Une année précieuse pour s’endurcir contre des adultes. Il obtient enfin un contrat en National League et se surpasse lors de la saison écoulée.

Sur les traces de Martschini

Depuis le début de sa jeune carrière, Mischa Ramel présente des parallèles étonnants avec Lino Martschini. Non seulement il mesure 1m68, soit la même taille que le meilleur buteur de l'EV Zoug, mais il affiche aussi des statistiques similaires chez les juniors, ainsi que durant sa première année en National League.

«La comparaison me flatte. J’aimais déjà regarder jouer Lino, car je savais qu’il n’était pas grand non plus. Il m’a montré que c’était possible» Mischa Ramel

Mischa Ramel a réussi une saison pleine à Kloten. Image: KEYSTONE

Son avenir passera-t-il par un club de pointe, comme celui de Martschini? Ramel préfère rester concentré sur l’essentiel. «Je veux d’abord confirmer ma bonne saison, continuer à progresser et assumer un rôle toujours plus important dans l’équipe», explique le joueur de 21 ans.

Prolongé à Kloten jusqu’en 2028, Ramel sait que dans un sport aussi physique que le hockey, il doit redoubler d’efforts pour gagner la confiance des entraîneurs. «Il faut que je performe, sinon, la question de ma taille reviendra très vite. Mon grand objectif, c’est de montrer aux jeunes joueurs de petit gabarit qu’on peut réussir en National League. Qu’ils osent suivre leur propre voie, comme je l’ai fait. Contre tous les préjugés», demande le jeune Mischa Ramel.