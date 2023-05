Le Canada a battu l'Allemagne 5-2 dimanche soir en finale du Championnat du monde de hockey sur glace, à Tampere en Finlande. Image: keystone

Le Canada bat l'Allemagne en finale et gagne un 28e titre mondial

Le Canada est bien la meilleure nation de la planète en hockey sur glace. A Tampere, les Canadiens ont dominé l'Allemagne 5-2 en finale du Championnat du monde.

Et de 28 sacres mondiaux! La feuille d'érable plane une fois de plus sur la planète hockey. Depuis 2015, le Canada a été titré à quatre reprises, a perdu trois finales et a perdu le bronze en 2018.

Comme en 2021, cette équipe composée sans grands noms a su monter en puissance. Elle n'aura finalement perdu qu'une seule fois...contre la Suisse lors du tour de qualification. Mais elle a su comme toujours gérer les moments chauds du tournoi et de cette finale.

Les Canadiens sont champions du monde pour la 28e fois. Image: keystone

Dans une rencontre plutôt tactique avec peu d'envie de laisser de gros espaces à l'adversaire, c'est pourtant l'Allemagne qui a ouvert le score par l'inévitable Peterka. L'attaquant des Buffalo Sabres a évité le hors-jeu sur une passe somptueuse de Moritz Seider pour battre Montembeault d'un lancer presque parfait à mi-hauteur entre le haut de la jambière et le gant du gardien à la 8e.

Les Canadiens ont égalisé à la 11e sur un contre rapidement mené et conclu par Samuel Blais. L'attaquant des St-Louis Blues a été déterminant dans cette finale en inscrivant le 3-2 à la 45e sur une action typique des joueurs à la feuille d'érable. Travail autour du but et finalement Blais qui soulève le puck dans un angle très fermé.

Les Allemands, battus en finale, ont réalisé un superbe tournoi. Personne ne les attendait à ce stade. Image: keystone

Les joueurs d'André Tourigny ont crucifié les Allemands à la 52e (4-2) sur un but de Tyler Toffoli, le joueur de NHL le plus prolifique dans cette sélection. L'attaquant des Calgary Flames décroche son deuxième titre mondial après celui de 2015 avec Sidney Crosby à Prague contre la Russie. (ats/yog)