La grosse boulette d'un hockeyeur de Genève inquiète le club

Marc-Antoine Pouliot a égaré un objet important lors des célébrations du titre. Un avis de recherche insolite a été lancé.

Le nombre de communications officielles des clubs sportifs sur les réseaux sociaux est colossal, entre communiqués, présentations d'avant-match, résultats ou encore vente de billets. Mais celle du Genève-Servette Hockey Club, jeudi après-midi, sort clairement du lot. Et elle a certainement fait rire beaucoup d'internautes.

L'aspect insolite de cette publication? Il s'agit d'un avis de recherche, et pas pour un banal objet comme des clés de voiture ou un porte-monnaie. Non, le tout frais champion de Suisse recherche les... épaulières de son attaquant Marc-Antoine Pouliot, plus précisément le GPS qui se trouvait dedans.

Cette perte n'a pas été causée par un vol, mais bien par un excès d'enthousiasme du numéro 78 des Aigles lors des célébrations du titre, comme l'explique son club:

«Dans l'euphorie de la victoire, Marc-Antoine Pouliot a lancé ses épaulières dans le public. Le problème? Son capteur de données GPS était dedans» Annonce du Genève-Servette HC

Le message précise que la personne qui trouvera ces épaulières pourra les garder en souvenir. Mais, par contre, le GPS doit absolument être retourné au club. Celui-ci aurait-il peur que les analystes d'autres équipes tombent dessus? «Non, pas du tout!», balaie en rigolant le chef presse de Genève-Servette, Geff Scarantino.

«C'est simplement que le staff veut analyser les données de tous les matchs, y compris le 7e acte de la finale contre Bienne. Et on veut pouvoir réutiliser le GPS la saison prochaine.»

Des épaulières pour le hockey sur glace image: twitter

Parce que oui, ce genre de données est devenu crucial dans le sport de haut niveau. Un GPS permet par exemple de déterminer le nombre de kilomètres parcourus par un joueur ou les zones qu'il a principalement occupées. Ces informations sont notamment utilisées pour des ajustements tactiques et physiques.

Alors, si vous êtes fan de Genève-Servette et que vous avez retrouvé le précieux objet, vous feriez bien de le rendre à votre club de cœur, histoire de tout mettre en œuvre pour un potentiel doublé la saison prochaine. Et même si vous supportez une autre équipe, renvoyez quand même le GPS aux Vernets! La courtoisie, c'est cool aussi.

On espère aussi pour Marc-Antoine Pouliot que si quelqu'un d'autre a porté ses épaulières depuis, il s'agit d'un crack en patinage. Parce que si c'est un débutant, les stats de l'attaquant canado-suisse risqueraient d'en prendre un sacré coup!