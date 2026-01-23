Marco Odermatt, vainqueur du super-G de Kitzbühel. Image: keystone

Les skieurs suisses signent un doublé à Kitzbühel

Comme l’an passé, Marco Odermatt a remporté ce vendredi le super-G de Kitzbühel, devançant son compatriote Franjo von Allmen de seulement trois centièmes. La course a été marquée par la chute du Valaisan Arnaud Boisset.

Plus de «Sport»

Marco Odermatt a remporté vendredi le super-G de Coupe du monde de Kitzbühel comme déjà l'hiver dernier. Le Nidwaldien a précédé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes.

Grand dominateur du cirque blanc, Odermatt a ainsi fêté sa 53e victoire en Coupe du monde et la 17e en super-G. C'est aussi son 8e succès de la saison. Il espère bien en ajouter un autre samedi lors de la mythique descente, qui constitue l'un de ses grands objectifs de l'hiver.

Franjo von Allmen n'est pas passé loin de battre le maître. Le champion du monde de descente a échoué à seulement trois centièmes, un écart bien frustrant pour lui. Le Bernois va sans doute se demander où il a égaré ces poussières de seconde.

Derrière le duo suisse, le podium a été complété par l'Autrichien Stefan Babinsky, à 0"25. Troisième meilleur Helvète, le Grison Stefan Rogentin a pris la 8e place à 0"45 dans une course aux écarts serrés.

Vu par de nombreux observateurs comme l'un des grands favoris, le jeune Italien Giovanni Franzoni, victorieux la semaine dernière lors du super-G de Wengen, a cette fois dû se contenter du 12e rang à 0"66. Tous deux handicapés par une légère grippe, le Valaisan Justin Murisier et le Fribourgeois Alexis Monney n'ont pas réussi à s'illustrer. Ils ont fini au-delà du 20e rang. De son côté, Arnaud Boisset a été victime d’une chute, certes impressionnante, mais visiblement sans conséquence.

(ats/roc)