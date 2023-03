Jonathan Hazen sort sur blessure lors du barrage entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds. Image: PostFinance

Le coup dur dont Ajoie se serait bien passé

Le Québécois Jonathan Hazen a terminé la soirée à l'hôpital. En plus du match, Ajoie a perdu un joueur influent, tandis que La Chaux-de-Fonds mène 1-0 dans ce barrage de promotion/relégation.

Des nouvelles sont attendues dans la journée mais les images ne sont pas rassurantes. Touché dans un choc avec le capitaine chaux-de-fonniers Daniel Carbis, Jonathan Hazen a quitté la glace en se tenant l'épaule et le bras, avant de rejoindre l'hôpital en ambulance. On jouait la la 56e minute du premier acte entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds (2-3) dans le barrage de promotion-relégation.

Après avoir écopé d'une pénalité de 5 minutes, Daniel Carbis a vu sa peine réduite sur la base des images vidéos, qui semblent montrer une charge (conforme) à hauteur d'épaule. A vous de juger...

La Chaux-de-Fonds, champion de Swiss League, a parfaitement entamé sa série, sans le moindre complexe ni temps d'observation. Devant 5028 spectateurs à Porrentruy, les Neuchâtelois ont longtemps dominé leur voisin, qui semblait particulièrement crispé.

Schweri a ouvert le score pour le HCC à la 4e minute, suivi de son coéquipier Andersons à la 12e, avant qu'Hazen n'évite un naufrage aux Ajoulots (13e, 1-2). La rencontre s'est équilibrée au fil du temps, mais La Chaux-de-Fonds a encore frappé trois fois sur les poteaux. Olden a inscrit le 3-1 juste après la sortie de Hazen, dans un contexte tendu et en infériorité numérique puisque Carbis purgeait sa peine! Derungs a marqué à 19 secondes de la fin à 6 contre 5.

Certes, Ajoie n'aura aucune peine à aligner un autre étranger si Hazen devait subir une absence de longue durée. Frederik Gauthier et Guillaume Asselin, surnuméraires jeudi, ne demandent qu'à entrer en jeu. Mais Hazen est un joueur influent qui, après plusieurs blessures, est revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines. Il n'est rien de moins que l'actuel top scorer d'Ajoie, qui n'avait pas besoin d'un autre coup dur.