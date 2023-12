Le HC La Chaux-de-Fonds risque bien de tout perdre

En résumé, on peut s'attendre à ce que seuls Olten et Viège obtiennent le droit de monter. Dans ce cas, le cancre de National League n'aurait sans doute qu'à craindre les Soleurois.

Un refus de la ligue pour une éventuelle promotion du HCC n'est pas impossible. En tout cas, l'affaire fait trembler le paysage politique du hockey: un «non» de la commission des licences serait interprété comme une décision contre le hockey romand. D'autant plus que le HC La Chaux-de-Fonds, fondé en 1919, est un club légendaire, six fois de suite champion national entre 1968 et 1973.

En règle générale, la commission des licences approuve les demandes de promotion, quitte à fermer les yeux lorsque cela est nécessaire. Les dossiers d'Olten et de Viège ne sont qu'une formalité. Tout le contraire du club neuchâtelois, qui pourrait bien se voir refuser le droit de monter. Sur le plan sportif, ses chances sont intactes. Mais la saison dernière, il n'a obtenu qu'une autorisation exceptionnelle. La faute à son infrastructure, jugée inadaptée à la plus haute ligue. Alors, après la défaite des Chaux-de-Fonniers dans le barrage de promotion/relégation contre Ajoie, tout le monde a poussé un soupir de soulagement au sein des instances.

Le champion de Swiss League ne peut disputer le barrage de promotion contre le dernier de National League que si sa licence pour l'élite est validée. Autrement dit: le club doit remplir les conditions infrastructurelles et économiques pour la National League. Olten, Viège et La Chaux-de-Fonds ont déposé la demande correspondante dans le délai imparti.

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

Devin Booker climatise le Madison Square Garden

L'arrière des Suns de Phoenix a offert la victoire à sa franchise sur le parquet des Knicks de New York (113-116), après une action de grande classe en toute fin de match.

La rencontre de NBA - opposant New York à Phoenix dans la nuit de dimanche à lundi - a longtemps tourné à l'avantage des Suns, qui menaient de plus de dix points, et ce, jusqu'à la moitié du troisième quart-temps. Les Knicks de New York se sont finalement réveillés en fin de match, offrant au public du Madison Square Garden un come-back, et l'espoir d'un braquage à l'américaine.