Adelboden accueille deux courses de Coupe du monde ce week-end. Image: KEYSTONE

Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes

Le tragique incendie en Valais contraint les organisateurs des courses de Crans-Montana, Wengen et Adelboden, toutes prévues dans les jours et semaines à venir, à repenser leur programme. On sait désormais ce qui attend les fans qui se rendront au pied de la Chuenisbärgli ce week-end.



Timo Rizzi Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le Valais reste sous le choc, plusieurs jours après l’incendie de la nuit de la Saint-Sylvestre ayant coûté la vie à 40 personnes et blessé 116 autres.

Malgré ce contexte douloureux, les préparatifs des courses de Crans-Montana, programmées du 30 janvier au 1er février pour les hommes comme pour les femmes, se poursuivent. «Toute la communauté de Crans-Montana est profondément touchée par ce drame. Nos pensées vont aux familles et à l’ensemble des collaborateurs concernés. Mais les préparatifs des courses à venir se poursuivent comme prévu», a déclaré Daniel Bollinger, membre du comité d’organisation, dans les colonnes du Tages-Anzeiger. La piste est actuellement en cours de préparation.

C’est ici que se déroulent les épreuves de Crans-Montana. image: Keystone

Ces compétitions serviront de répétition générale en vue des Championnats du monde, que Crans-Montana accueillera l’hiver prochain. Mais le ski de haut niveau fera son retour dans la station bien avant la fin janvier, avec deux slaloms de Coupe d’Europe masculine d’ores et déjà programmés les 13 et 14 janvier.

Pour ce qui est de la Coupe du monde, des ajustements du programme d’animations sont à l’étude. A ce stade, un concert du chanteur Bastian Baker est prévu au cœur de la station, tout comme le tirage au sort des dossards et les cérémonies de remise des prix. Plusieurs DJ doivent également se produire. Le maintien de ces animations n’a toutefois pas encore été confirmé. Le comité d’organisation reste en contact étroit avec les autorités.

Des adaptations sont également envisagées pour la classique de Wengen, prévue du 16 au 18 janvier. «Nous avons pris connaissance de la catastrophe avec effroi. Nous ne pouvons pas encore dire comment, ni si, nous organiserons des animations. Une évaluation sera effectuée au cours de la semaine et la décision sera communiquée ensuite», a expliqué le responsable des médias Christoph Leibundgut au Blick.

Quant aux mythiques courses d’Adelboden ce week-end, leurs organisateurs ont déjà dévoilé les mesures prises.

Les festivités prévues vendredi soir à la veille du géant, soit lors du jour national de deuil, ont ainsi été annulées «par respect et compassion». «Le village des athlètes, notre podcast en direct, le tirage au sort des dossards, la soirée dansante sous chapiteau ainsi que la soirée des médias sont annulés. Le site restera fermé ce jour-là», a précisé le comité d’organisation dans un communiqué publié ce mardi.

Des moments de recueillement seront également observés lors des journées de course. En outre, un lieu de commémoration sera aménagé par l’Alliance évangélique d’Adelboden sur le site de la Coupe du monde, où se trouve une chapelle.

Les communes de Lauterbrunnen, où se déroulent les courses de Wengen, et d’Adelboden ont déjà annoncé un renforcement des contrôles dans les établissements de restauration avant l’arrivée massive des spectateurs.