Ce que Gottéron et le LHC doivent faire ce samedi soir pour se qualifier

Non. Et c'est pas grave: tout le monde sait que Lausanne est avant tout une ville de foot 😜

Oui. Après une telle remontada, c'est impossible autrement Non. Et c'est pas grave: tout le monde sait que Lausanne est avant tout une ville de foot 😜 Je ne sais pas. La seule patinoire que je connais à Lausanne, c'est la petite provisoire devant la gare

Quatre équipes sont à la lutte pour un billet en pré-playoffs: Lausanne , Berne, Lugano et Kloten. Stat' folle: Lausannois, Bernois et Luganais ont le même nombre de points (71). C'est d'abord le nombre de points qui départagera les équipes. En cas d'égalité, ce sont les confrontations directes qui feront foi.

Deux équipes se disputent la 6e et dernière place directement qualificative pour les play-offs: Zoug et Fribourg-Gottéron. Les Zougois se rendent à Lausanne tandis que les Fribourgeois accueillent Langnau.

Le suspense aura donc duré jusqu'à la 52e et dernière journée de la saison régulière de National League! Six clubs (sur 14) ne savent toujours pas s'ils seront qualifiés ou non pour la suite.

Fribourgeois et Lausannois ne sont toujours pas fixés avant la dernière journée de National League ce samedi soir (19h45). Ils visent respectivement les play-offs et les pré-playoffs. Voici les scénarios qui leur permettent de valider leur billet.

Le FC Sion a encore perdu un match (et sans doute son entraîneur)

Déjà menacé avant la partie, Fabio Celestini pourrait payer cher la défaite des Valaisans contre Saint-Gall (0-4), ce samedi soir à Tourbillon. Mario Balotelli, lui, a été sifflé par le public.

La dernière fois que le FC Sion avait accueilli Saint-Gall, c'était en novembre dernier. Il avait enregistré le plus lourd revers du club à domicile en Super League (2-7) et Paolo Tramezzani avait été remercié dans la foulée. Ce samedi, Sion n'a encaissé «que» quatre buts mais il a quand même perdu (0-4) et il n'est pas du tout certain que Fabio Celestini survive à ce revers.